В Севастополе после атаки ВСУ повреждены 10 многоквартирных домов

В результате очередной атаки со стороны ВСУ в Севастополе повреждения получили 10 многоквартирных домов. В зданиях выбиты окна и двери, повреждены фасады. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев, сейчас в Ленинском районе Севастополя устраняют последствия атаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

С раннего утра 7 сентября на улицах Музыки и Супруна находятся заместитель главы Севастополя Максим Ковалев, глава муниципалитета Алексей Верещака, представители муниципального образования, а также управляющих компаний и городских служб. Всего последствия вчерашней атаки сегодня ликвидируют порядка 50 человек.

Сейчас комиссия обходит квартиры и фиксирует ущерб. Специалисты планируют восстановить тепловой контур и помочь людям расчистить квартиры. Электричество уже восстановлено. Газовая служба работала в течение ночи, без газа оставались шесть квартир. Сейчас там проводятся проверки перед возобновлением подачи. Кроме того, бригада «Севастопольэнерго» ремонтирует воздушную линию на улице Супруна, меняет опору и поврежденные провода.

По словам Михаила Развожаева, восстановительные работы также идут в одном из корпусов детского сада №2, основные повреждения устранены. Глава города отметил, что благоприятный эффект оказала бронепленка. Благодаря ей осколки выбитых стекол не разлетелись по помещениям, что позволило избежать дополнительных последствий. Учебный процесс в учреждении сегодня не прерывался: из поврежденного корпуса детей перевели в другой, занятия идут по обычному расписанию. Уже завтра корпус планируют открыть.

«Особо благодарю добровольцев — они приехали ночью, сразу после удара. Около 30 волонтеров убирали стекла, закрывали окна пленкой, помогали людям связаться с комиссией»,— отметил Михаил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в результате ночной атаки украинских беспилотников погибли два человека, в том числе ребенок. Девочка 2011 года рождения получила тяжелые ранения и скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. Мужчина был доставлен в медучреждение в состоянии комы, однако умер в реанимации.

Алина Зорина