Доходы гостиниц и санаториев Кубани превысили 61 млрд рублей за полугодие

Доходы средств размещения Краснодарского края по итогам января—июня 2026 года составили 61,1 млрд руб., что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные доклада управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (Краснодарстат) о социально-экономическом положении региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Общее число средств размещения (гостиниц, санаторно-курортных организаций и других объектов) достигло 570 единиц, что в 1,7 раза больше, чем в январе—июне 2025 года. Количество мест в них увеличилось на 36,7% и составило 253,1 тыс., а число ночевок выросло на 8,5% — до 13,5 млн.

Численность размещенных лиц за полугодие составила 2,58 млн человек, что на 18,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом подавляющее большинство гостей — граждане России (2,55 млн человек, рост на 18,2%). Число иностранных туристов увеличилось на 8,9% и достигло 28,9 тыс. человек.

Наибольший вклад в развитие туристической отрасли внесли гостиницы, которых насчитывается 260 объектов (в 2,5 раза больше, чем в прошлом году). Их доходы за полугодие составили 34 млрд руб. (рост на 8,3%), а число ночевок — 6,4 млн (увеличение на 14,9%). Гостиницы приняли 1,69 млн человек, что на 23,5% больше, чем в январе—июне 2025 года.

Санаторно-курортные организации также демонстрируют положительную динамику. Их количество выросло на 16%, до 138 объектов, число мест увеличилось на 17,4%, до 85,1 тыс. Доходы санаториев за полугодие составили 22 млрд руб., что практически соответствует уровню прошлого года (снижение на 1,5%). Число ночевок в санаториях выросло на 2%, до 5,7 млн, а численность размещенных лиц достигла 631,7 тыс. человек.

Большинство гостей санаторно-курортных организаций также составляют россияне (626,5 тыс. человек), число иностранных гостей в этом сегменте выросло на 6,4% и составило 5,2 тыс. человек.

Наталья Решетняк