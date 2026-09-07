Число погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь увеличилось до 2

В Севастополе в результате ночной атаки украинских беспилотников погибли два человека, в том числе ребенок, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Девочка 2011 года рождения получила тяжелые ранения и скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. Мужчина был доставлен в медучреждение в состоянии комы, однако умер в реанимации. Губернатор сообщил, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам господина Развожаева, один из беспилотников был начинен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. На месте падения специалисты обнаружили сотни таких элементов.

Спасательная служба Севастополя зафиксировала повреждения в восьми многоквартирных домах. Ударной волной выбило окна, повреждены оконные и дверные конструкции, фасады зданий посечены осколками. Также повреждения получили несколько автомобилей.

Кроме того, повреждены окна в детском саду и одном частном доме. Информация о последствиях атаки продолжает поступать.

В ночь на понедельник и утром военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили три атаки, сообщил господин Развожаев. Всего за минувшие сутки в Севастополе были нейтрализованы восемь беспилотников.

Жителей города призвали не приближаться к обнаруженным обломкам БПЛА и сообщать о них в экстренные службы по номеру 112. Власти также рекомендовали ориентироваться только на официальные сообщения.

Вячеслав Рыжков