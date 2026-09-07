Между КНДР и РФ открыли мост, построенный сочинской компанией

В Приморском крае открыли движение по автомобильному мосту через реку Туманная на границе России и КНДР. Его строила сочинская компания ООО «ТоннельЮжСтрой». Одновременно завершено строительство пункта пропуска «Хасан» с десятью полосами движения. В церемонии открытия приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон, передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Разрешение на движение по мосту дали главы правительств двух стран. По словам господина Мишустина, новый переход стал первым автомобильным маршрутом между Россией и КНДР. Пункт пропуска рассчитан с учетом ожидаемого роста пассажирского трафика и сможет пропускать до 300 автомобилей в сутки.

Подъездная дорога от моста выходит на федеральную трассу «Уссури», входящую в международный транспортный коридор «Запад—Восток». В перспективе скоростное движение по этому маршруту должно связать Санкт-Петербург и Владивосток.

Мост через Туманную построен в рамках соглашения, подписанного в 2024 году в присутствии президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Строительство началось весной 2025 года. Проектированием и строительством занималось сочинское ООО «ТоннельЮжСтрой».

Протяженность мостового перехода вместе с подъездными дорогами составляет 4,7 км, самого моста — около 1 км. На российскую часть приходится 424 м, на северокорейскую — 581 м. Ширина сооружения составляет 7 м, предусмотрены две полосы движения.

До открытия автомобильного перехода транспортное сообщение между Россией и КНДР обеспечивали железнодорожный мост и авиасообщение. Новый объект, как ожидается, позволит увеличить грузопоток и расширить пассажирские перевозки между странами.

Мост получил официальное название «мост Якова Новиченко». Оно дано в честь офицера Красной армии и Героя Труда КНДР Якова Новиченко, который в 1946 году закрыл своим телом брошенную в лидера КНДР Ким Ир Сена гранату.

Вячеслав Рыжков