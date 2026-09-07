Кубань заняла 18-е место в рейтинге регионов по состоянию рынка труда

Краснодарский край занял 18-е место в рейтинге российских регионов по состоянию рынка труда по итогам 2025 года, набрав 76,04 балла. Годом ранее Кубань занимала 16-ю позицию, говорится в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При составлении рейтинга учитывались восемь показателей, включая уровень заработной платы и занятости, условия труда и емкость рынка. На их основе рассчитывался итоговый балл: чем он выше, тем лучше оценивается ситуация на рынке труда региона.

Первое место в рейтинге сохранила Москва с результатом 97,57 балла, вторым стал Санкт-Петербург — 93,26 балла. Московская область заняла третью строчку с 91,59 балла. Лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, значительным количеством рабочих мест, высокими зарплатами и низкой безработицей.

В нижней части рейтинга оказались Ингушетия (6,69 балла), Дагестан (18,03) и Тыва (22,43).

Крым по итогам 2025 года занял 43-е место. При этом республика показала один из наиболее заметных подъемов в рейтинге, улучшив позицию сразу на 11 строк.

Севастополь занял 64-е место в рейтинге.

Вячеслав Рыжков