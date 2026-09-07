В ДТП под на трассе под Матвеевым Курганом погиб ребенок

На автодороге в районе Матвеева Кургана погиб ребенок дошкольного возраста. По данным Госавтоинспекции Ростовской области, авария произошла из-за потери управления автомобилем на мокрой трассе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

За рулем Hyundai Elantra находилась 39-летняя водитель. По предварительной информации, она превысила скорость, в результате чего машину вынесло на полосу встречного движения — там произошло столкновение с Hyundai Accent.

В результате аварии скончался малолетний пассажир Hyundai Accent. Травмы получили предполагаемая виновница ДТП и находившийся с ней в салоне взрослый пассажир. На месте происшествия работают следователи, обстоятельства аварии устанавливаются.

Наталья Белоштейн