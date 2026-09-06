Главные новости за выходные 5–6 сентября

Владимир Путин в Москве провел переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Затем американские переговорщики отправились в Киев. Туда же, по данным Reuters, прибыли представители «евротройки».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о прекращении ударов ВСУ по Москве с 5 по 8 сентября.

Владимир Путин поддержал высказанную военкором Евгением Поддубным идею допустить к военной службе добровольцев с категорией «Д».

США пригрозили Ирану полным уничтожением флота танкеров.

Президент Сербии Александр Вучич стал кандидатом на пост премьер-министра.

Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях. Минтранс согласовывает с китайскими чиновниками проект двустороннего соглашения.

Под Иркутском введен режим ЧС из-за выявленных случаев заразного узелкового дерматита домашних животных. Планируется изъятие и уничтожение скота.

Основательница и глава детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава покинет пост директора организации из-за уголовного дела о военных фейках. Также она выйдет из состава правления.

В Москве в День города прошел крестный ход с мощами Дмитрия Донского. Частицу реликвии также доставили в главный храм Вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот».