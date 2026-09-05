Путин поддержал идею допустить к службе в регионах добровольцев с категорией «Д»

Президент России Владимир Путин поддержал предложение допустить добровольцев с категорией «Д» к службе в региональных подразделениях. С инициативой выступил член генсовета «Единой России», военный корреспондент Евгений Поддубный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

«Бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию "Д" редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях»,— сказал господин Поддубный на встрече Владимира Путина с пятеркой лидеров предвыборного списка «Единой России». Группа таких добровольцев попросила допустить их к защите объектов от беспилотников, добавил военкор. Президент ответил: «Поддержим».

Гражданин с категорией «Д» не годен к военной службе и не может попасть в армию даже добровольцем. Такую категорию могут присвоить человеку с одной почкой, эпилептическими приступами не реже пяти раз в год, открытой формой туберкулеза, умственной отсталостью, ВИЧ, онкологическими заболеваниями с метастазами, шизофренией и другими заболеваниями.