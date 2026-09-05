Зеленский объявил о прекращении ударов ВСУ по Москве с 5 по 8 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление президента России Владимира Путина объявил о приостановке ударов ВСУ по Москве на три дня из-за визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. Об этом господин Зеленский написал в Telegram-канале.

Украинский президент также анонсировал переговоры с представителями США 6 сентября. По его словам, план встречи в Киеве уже одобрен. Сегодня аналогичные переговоры должны состояться в Кремле.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин дал указание с 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Решение также обосновали визитом в российскую столицу американских переговорщиков.