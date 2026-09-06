Минтранс: Россия и Китай могут разрешить пересекать границу на личных авто

Составлено ИИ-Ассистентъ

Смысл соглашения — перевести поездки на личных автомобилях из практически недоступной процедуры в формализованный режим. Сейчас для управления в Китае российские права не подходят: требуется временное китайское водительское удостоверение, которое оформляется в местном ГАИ. Поэтому ключевым условием практического эффекта станет не только разрешение пересекать границу, но и признание документов водителя и автомобиля.

Оформление машины связано с дополнительными требованиями: в течение 48 часов нужно обратиться в местное дорожное ведомство, предоставить загранпаспорт, свидетельство о регистрации с нотариальным переводом, страховку, фотографии автомобиля и анкету. Временные номера действуют три месяца, при въезде взимается залог; именно такие процедуры, наряду с техническими сложностями после пандемии COVID-19, делают самостоятельный въезд почти невозможным.

В марте—апреле 2025 года российская сторона уже обсуждала с Китаем взаимное признание водительских удостоверений для индивидуальных поездок. Это отдельный вопрос от упрощенного визового режима для профессиональных водителей-международников, который в апреле 2025 года предусматривал годовые многократные визы и пребывание до 30 дней за каждый въезд.