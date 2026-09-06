США пригрозили Ирану полным уничтожением флота танкеров

Вооруженные силы США способны нанести удары и потопить весь флот иранских танкеров, если Тегеран продолжит атаки на корабли ВМС Соединенных Штатов, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Все просто: если Иран будет стрелять по американским кораблям, мы уничтожим (и потопим) их танкеры. Все, что им нужно сделать, это не стрелять по ВМС США»,— написал господин Хегсет в соцсети X. По его словам, танкерный флот Ирана беззащитен, так как у страны нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил.

Ранее США и Иран обменялись ударами по судам и кораблям, которые находятся в районе Ормузского пролива. Тегеран заявлял в том числе об ударах по американским авианосцу и эсминцу с использованием баллистических ракет. Вашингтон сообщал об ударах по трем иранским танкерам.