Частицу мощей Дмитрия Донского доставили в храм ВС РФ в парке «Патриот»

В Главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» доставили частицу мощей князя Дмитрия Донского. Об этом сообщает ТАСС. В публикации указывается, что ковчег изготовили по благословению патриарха Кирилла для доставки мощей в воинские части, в том числе в зону СВО.

Сейчас в храме ВС РФ проходит молебен. Также молебен идет в московском храме Христа Спасителя, его возглавил глава РПЦ. Ранее сегодня он встретил здесь мощи Дмитрия Донского. После молебна их пронесут крестным ходом до Новодевичьего монастыря. До 20 сентября мощи выставят в ХХС.