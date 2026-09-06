МВД: на крестный ход с мощами Дмитрия Донского в Москве вышли 100 тысяч человек

В крестном ходу с мощами князя Дмитрия Донского в Москве приняли участие около 100 тыс. человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Общий маршрут крестного хода составляет около 6,5 км. «Столичные полицейские совместно с представителями других ведомств обеспечивают безопасность мероприятия», — подчеркнула представитель МВД.

Общемосковский крестный ход стартовал от храма Христа Спасителя. Верующие прошли по Пречистенской и Фрунзенской набережным, затем через Хамовнический вал — до Новодевичьего монастыря. Ковчег с мощами Дмитрия Донского несут вместе с иконой Всех святых Московских и Смоленской иконой Божией Матери.

В июле в Архангельском соборе из-за проседания плит пола на захоронениях князей и угрозы разрушения надгробниц начали реставрационные работы. На саркофаге Дмитрия Донского обнаружили трещины. С благословения патриарха его вскрыли и подтвердили, что внутри хранятся мощи святого. После крестного хода реликвию выставят в ХХС до 20 сентября. Также часть мощей доставили в главный храм ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». В РПЦ призывали отправить мощи в зону СВО.