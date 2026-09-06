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МВД: на крестный ход с мощами Дмитрия Донского в Москве вышли 100 тысяч человек

В крестном ходу с мощами князя Дмитрия Донского в Москве приняли участие около 100 тыс. человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Общий маршрут крестного хода составляет около 6,5 км. «Столичные полицейские совместно с представителями других ведомств обеспечивают безопасность мероприятия», — подчеркнула представитель МВД.

Общемосковский крестный ход стартовал от храма Христа Спасителя. Верующие прошли по Пречистенской и Фрунзенской набережным, затем через Хамовнический вал — до Новодевичьего монастыря. Ковчег с мощами Дмитрия Донского несут вместе с иконой Всех святых Московских и Смоленской иконой Божией Матери.

В июле в Архангельском соборе из-за проседания плит пола на захоронениях князей и угрозы разрушения надгробниц начали реставрационные работы. На саркофаге Дмитрия Донского обнаружили трещины. С благословения патриарха его вскрыли и подтвердили, что внутри хранятся мощи святого. После крестного хода реликвию выставят в ХХС до 20 сентября. Также часть мощей доставили в главный храм ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». В РПЦ призывали отправить мощи в зону СВО.

Фотогалерея

По Москве прошли всем Собором

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Участники крестного хода несут изображения святых

Участники крестного хода несут изображения святых

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Священнослужители во время крестного хода

Священнослужители во время крестного хода

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники шествия с деревянным крестом, флагами и хоругвями

Участники шествия с деревянным крестом, флагами и хоругвями

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники крестного хода несут иконы

Участники крестного хода несут иконы

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники крестного хода с баннером

Участники крестного хода с баннером

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Хоругвь с изображением Христа над колонной верующих

Хоругвь с изображением Христа над колонной верующих

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники несут иконы и церковные хоругви

Участники несут иконы и церковные хоругви

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники крестного хода с иконой Христа и хоругвью

Участники крестного хода с иконой Христа и хоругвью

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники шествия в дождевиках

Участники шествия в дождевиках

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Колонна крестного хода с флагами и баннерами

Колонна крестного хода с флагами и баннерами

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники крестного хода несут иконы

Участники крестного хода несут иконы

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники крестного хода под зонтами

Участники крестного хода под зонтами

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Колонна крестного хода движется по набережной Москвы-реки

Колонна крестного хода движется по набережной Москвы-реки

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участник крестного хода с иконой

Участник крестного хода с иконой

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники шествия несут изображения святых

Участники шествия несут изображения святых

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники крестного хода

Участники крестного хода

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники крестного хода с хоругвью с изображением Христа

Участники крестного хода с хоругвью с изображением Христа

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

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Участники крестного хода несут изображения святых

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Священнослужители во время крестного хода

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники шествия с деревянным крестом, флагами и хоругвями

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники крестного хода несут иконы

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники крестного хода с баннером

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Хоругвь с изображением Христа над колонной верующих

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники несут иконы и церковные хоругви

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники крестного хода с иконой Христа и хоругвью

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники шествия в дождевиках

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Колонна крестного хода с флагами и баннерами

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники крестного хода несут иконы

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники крестного хода под зонтами

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Колонна крестного хода движется по набережной Москвы-реки

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участник крестного хода с иконой

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники шествия несут изображения святых

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники крестного хода

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники крестного хода с хоругвью с изображением Христа

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

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