Под Иркутском введен режим ЧС и будет уничтожен скот из-за болезни животных

С 4 сентября на территории Иркутского муниципального округа в границах Оекского административного округа ввели режим ЧС из-за выявленных случаев заразного узелкового дерматита домашних животных. В связи с этим в муниципалитете был проведен сход граждан с участием губернатора Приангарья Игоря Кобзева, сообщил в соцсетях глава района Леонид Фролов.

По его информации, в деревнях Бутырки и Коты выявлены восемь эпизоотических очагов. Предполагаемая причина распространения возбудителя инфекции — нелегальный ввоз мелкого рогатого скота на территорию округа. Зараженные животные будут принудительно уничтожаться. Господин Фролов заявил, что в связи с этим «понимает недовольство жителей», и попросил людей не препятствовать соответствующим мероприятиям, так как «ситуация критическая».

Администрация Иркутского округа определила место для убийства животных, подготовила горючее и технику. Работы по выявлению зараженных домашних животных в Оекском административном округе продолжаются. Специалисты областной службы ветеринарии ведут подомовой обход личных подсобных хозяйств в эпизоотическом очаге.

Влад Никифоров, Иркутск