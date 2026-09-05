Александр Вучич стал кандидатом на пост премьер-министра Сербии

Руководство правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) выбрало действующего президента страны Александра Вучича кандидатом на пост премьер-министра на предстоящих парламентских выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Для меня огромную честь представляет это доверие, полученное от вас сегодня. Посмотрим, что скажет народ»,— сказал Александр Вучич после голосования (цитата по «РИА Новости»). Мероприятие проходило 5 сентября в городе Ниш на юге Сербии. На нем присутствовали лидер СПП Милош Вучевич, спикер Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич и сам господин Вучич.

Выборы в парламент Сербии запланированы на 25 октября. Вскоре состоится роспуск парламента, после чего назначат официальную дату голосования. Александр Вучич, президентский срок которого истекает в 2027 году, говорил, что собирается уйти в отставку. В этом случае выборы главы государства должны пройти через 90 дней.