В Киев помимо Уиткоффа и Кушнера прибыли представители «евротройки»

В воскресенье в Киев прибыли советники по национальной безопасности руководства Великобритании, Франции и Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Агентство отметило, что сегодня в украинскую столицу также прибыли спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые накануне в Москве встречались с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланники президента США Джаред Кушнер (в центре) и Стив Уиткофф (справа) в Софийском соборе в Киеве

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters Спецпосланники президента США Джаред Кушнер (в центре) и Стив Уиткофф (справа) в Софийском соборе в Киеве

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

«Источник не уточнил, в каких именно встречах они (представители "евротройки". — "Ъ") примут участие», — указывает Reuters.

Господа Уиткофф и Кушнер сегодня проводят переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Кремле, комментируя их вчерашнюю встречу с Владимиром Путиным, заявили об «атмосфере доверия».

О переговорах в Москве — в материале «Ъ» «Перемирие у водопоя».