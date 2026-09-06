В Киев помимо Уиткоффа и Кушнера прибыли представители «евротройки»
Reuters: в Киев прибыли советники по нацбезопасности Британии, ФРГ и Франции
В воскресенье в Киев прибыли советники по национальной безопасности руководства Великобритании, Франции и Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Агентство отметило, что сегодня в украинскую столицу также прибыли спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые накануне в Москве встречались с президентом России Владимиром Путиным.
Спецпосланники президента США Джаред Кушнер (в центре) и Стив Уиткофф (справа) в Софийском соборе в Киеве
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters
«Источник не уточнил, в каких именно встречах они (представители "евротройки". — "Ъ") примут участие», — указывает Reuters.
Господа Уиткофф и Кушнер сегодня проводят переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Кремле, комментируя их вчерашнюю встречу с Владимиром Путиным, заявили об «атмосфере доверия».
О переговорах в Москве — в материале «Ъ» «Перемирие у водопоя».