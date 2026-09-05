Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Главное
Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером назвал непростой ситуацию для обсуждения
Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. От России также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Главное — в подборке «Ъ».
Встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле
Фото: пресс-служба президента РФ
Что сказал Путин о ситуации на Украине
- В начале встречи Путин попросил передать Дональду Трампу слова благодарности и назвал ситуацию вокруг конфликта «непростой».
- По словам президента, Россия готова проинформировать американскую сторону о своем видении ситуации и продолжать контакты по урегулированию конфликта.
- Путин заявил, что Москва доверяет Уиткоффу и Кушнеру как посредникам. По его словам, подобные контакты «всегда идут на пользу».
Остановка ударов по Киеву
- Путин сообщил, что просьба прекратить удары по Киеву поступила по каналам спецслужб и МИДа. После этого он отдал соответствующую команду.
- «С нуля часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились», — заявил президент. Ранее Дмитрий Песков говорил, что пауза продлится трое суток — с полуночи 5 сентября.
- По словам Путина, Украина также значительно снизила интенсивность ударов по российским регионам, в том числе по Москве.
Трехдневное перемирие
- Путин заявил, что Киев призывал установить более широкое трехдневное перемирие, однако договоренностей об этом достигнуто не было.
- При этом президент пообещал сделать все зависящее от российской стороны для обеспечения безопасности переговорного процесса.
Что сказал Уиткофф
- Уиткофф поблагодарил Путина за приостановку ударов по Киеву. По его словам, это позволило американским переговорщикам «прилететь сюда в безопасном режиме в эти три дня».
- Спецпосланник также передал Путину благодарность семьи бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, освобожденного из-под стражи в России в начале августа.
- Уиткофф отметил, что представители США ждали встречи с российским президентом. Он добавил, что после завершения карьеры у них останется «очень много историй», а общение с Путиным станет одной из самых памятных.