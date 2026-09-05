Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Главное

Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. От России также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Главное — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ Встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ

Что сказал Путин о ситуации на Украине

В начале встречи Путин попросил передать Дональду Трампу слова благодарности и назвал ситуацию вокруг конфликта «непростой».

По словам президента, Россия готова проинформировать американскую сторону о своем видении ситуации и продолжать контакты по урегулированию конфликта.

Путин заявил, что Москва доверяет Уиткоффу и Кушнеру как посредникам. По его словам, подобные контакты «всегда идут на пользу».

Остановка ударов по Киеву

Путин сообщил, что просьба прекратить удары по Киеву поступила по каналам спецслужб и МИДа. После этого он отдал соответствующую команду.

«С нуля часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились», — заявил президент. Ранее Дмитрий Песков говорил, что пауза продлится трое суток — с полуночи 5 сентября.

По словам Путина, Украина также значительно снизила интенсивность ударов по российским регионам, в том числе по Москве.

Трехдневное перемирие

Путин заявил, что Киев призывал установить более широкое трехдневное перемирие, однако договоренностей об этом достигнуто не было.

При этом президент пообещал сделать все зависящее от российской стороны для обеспечения безопасности переговорного процесса.

Что сказал Уиткофф

Уиткофф поблагодарил Путина за приостановку ударов по Киеву. По его словам, это позволило американским переговорщикам «прилететь сюда в безопасном режиме в эти три дня».

Спецпосланник также передал Путину благодарность семьи бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, освобожденного из-под стражи в России в начале августа.

Уиткофф отметил, что представители США ждали встречи с российским президентом. Он добавил, что после завершения карьеры у них останется «очень много историй», а общение с Путиным станет одной из самых памятных.

Матвей Иващенко