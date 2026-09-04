«Локомотив» арендовал у «Зенита» футболиста Андрея Мостового

Полузащитник Андрей Мостовой на правах аренды перешел в московский «Локомотив» из петербургского «Зенита». Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона. За «Локомотив» он будет выступать под 77-м игровым номером.

Андрею Мостовому 28 лет. Он представлял «Зенит» с 2019 года. В 209 матчах за клуб полузащитник забил 42 гола и отличился 23 голевыми передачами. Вместе с командой футболист стал пятикратным чемпионом страны, завоевал кубок и пять суперкубков страны.

После шести туров Российской премьер-лиги «Локомотив» с тремя очками занимает 14-е место в турнирной таблице. На счету клуба три поражения и три ничьи.

Арнольд Кабанов