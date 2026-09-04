Судный день «Новосибирскавтодора»

К одному из крупнейших подрядчиков СФО — АО «Новосибирскавтодор» — поданы десять исков от федерального заказчика работ — ФКУ «Сибуправтодор». Управление требует взыскать более 900 млн руб. за неосновательное обогащение и нарушение условий госконтрактов на строительство дорог. В «Новосибирскавтодоре» ситуацию не комментируют. Учитывая масштаб требований и статус ответчика, разбирательство может стать одним из самых заметных отраслевых споров в регионе, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серия исков против «Новосибирскавтодора» пока не угрожает бизнесу компании

Фото: Евгений Курсков / Коммерсантъ Серия исков против «Новосибирскавтодора» пока не угрожает бизнесу компании

Фото: Евгений Курсков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Новосибирской области рассматривает десять исков к одному из системообразующих подрядчиков региона — АО «Новосибирскавтодор». Федеральный заказчик работ — ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог „Сибирь“» — потребовал взыскать с компании в общей сложности более 900 млн руб.

Основанием для судебного разбирательства, согласно данным картотеки арбитражных дел, послужили требования о взыскании неосновательного обогащения и неустойки за нарушение условий договоров на строительство автомобильных дорог.

В АО «Новосибирскавтодор» от официальных комментариев воздерживаются. Однако в самом ФКУ «Сибуправтодор» «Ъ» пояснили, что поводом для разбирательств послужило представление Счетной палаты РФ. Ведомство выявило претензии к завышенным расценкам по ряду работ, выполнявшихся в рамках госконтрактов на строительство, ремонт и содержание объектов федеральной дорожной сети.

Наибольшая часть требований — 560 млн руб. — напрямую связана с проектом строительства Восточного обхода Новосибирска (участок трассы Р-256 «Чуйский тракт»), реализацией которого подрядчик занимается в настоящее время. Остальные иски касаются контрактов по другим объектам, исполненных компанией за последние три года.

Строительство Восточного обхода Новосибирска ведется с 2013 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Проект является одним из самых капиталоемких в регионе. Согласно планам регионального минтранса, участок должен соединить Северный объезд через Гусинобродское шоссе с федеральной трассой Р-256 «Чуйский тракт», что позволит полностью вывести транзитный поток за пределы города. Общий объем инвестиций в проект составляет 23,6 млрд руб.

Ранее, в апреле 2026 года, «Сибуправтодор» попытался взыскать с предыдущего подрядчика обхода — АО «Сибмост» — 2,52 млрд руб. убытков по этому же проекту, однако получил отказ. В учреждении тогда отметили, что иск обусловлен правом заказчика потребовать от контрагента возмещения убытков в размере разницы между ценой расторгнутого контракта и ценой нового контракта. Договор был заключен на строительство первого этапа Восточного обхода с 2013 по 2020 год. Впоследствии он был расторгнут из-за отставания от графика работ. Одновременно с этим «Сибмост» признали банкротом, а новым генподрядчиком обхода в апреле 2021 года стал «Новосибирскавтодор».

«Новосибирскавтодор» — одна из крупнейших дорожно-строительных организаций Сибири и Урала. Основными видами деятельности общества являются строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и аэродромов. В 2025 году выручка предприятия снизилась на 32%, до 17,97 млрд руб. В годовом отчете компания объяснила динамику снижением объема работ по строительству и реконструкции.

Юристы отмечают, что с учетом статуса ответчика и объема претензий текущий процесс имеет все шансы стать прецедентным для дорожно-строительной отрасли Сибири.

«Само по себе представление Счетной палаты является серьезным доказательством и основанием для предъявления требований, однако не предрешает исход судебного разбирательства. Заказчику необходимо будет доказать наличие конкретной переплаты и ее размер по каждому из спорных видов работ. Позиция «Новосибирскавтодора» также может быть достаточно сильной, если работы фактически выполнены, приняты заказчиком и оплачены»,— считает глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова.

Как отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров, споры с федеральными заказчиками при поддержке материалов Счетной палаты РФ традиционно разрешаются в пользу государства, особенно если финансово-строительная экспертиза подтвердит факт завышения стоимости работ.

Впрочем, прямой угрозы несостоятельности компании на данный момент эксперты не видят. Суммарные претензии ФКУ «Сибуправтодор» в размере около 900 млн руб. составляют порядка 5% от годовой выручки АО «Новосибирскавтодор», которая по итогам 2025 года достигла 17,97 млрд руб. Старший юрист практики недвижимости и строительства компании «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Артем Свистунов считает, что компания обладает достаточным запасом прочности для единовременного погашения требований в случае негативного исхода судов. На конец 2025 года остаток денежных средств компании составлял 2,6 млрд руб., а краткосрочные финансовые вложения — почти 4,39 млрд руб.

Лолита Белова