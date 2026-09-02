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С начала года в Татарстане речным транспортом перевезли 324 тысячи пассажиров

В Татарстане с начала года речным транспортом воспользовались 324 тыс. человек — на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса республики.

В мае запустили скоростной маршрут «Метеора» между Казанью и Набережными Челнами с заходами в Камское Устье, Чистополь, Нижнекамск и Елабугу. К началу сентября им воспользовались 9,2 тыс. пассажиров.

В этом году обновили дебаркадер «Ташевка». В планах — реконструкция еще семи исторических дебаркадеров.

Анна Кайдалова