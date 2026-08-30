Главные события недели 24–30 августа в Черноземье

В Воронеже возбудили уголовное дело о хищении 270 млн руб. при строительстве ливневки за 1,38 млрд руб.

При атаках беспилотников на Черноземье 26 августа погибли два человека, пострадали еще шестеро, а в Котовске Тамбовской области сгорел склад Wildberries

В ожидании изменений господдержки ипотечный рынок Черноземья вырос на 50%

В Орловской области муниципальные депутаты затормозили переход к новому порядку выборов мэров Мценска и Ливен

В ведущих вузах Черноземья увеличилось число заявлений и абитуриентов — на 16–20%

Кандидаты в Госдуму от регионов Черноземья потратили на агитацию десятки миллионов рублей

В Черноземье за два года на 55% сократились выдачи товарных кредитов

Суд признал право собственности на реконструированное здание четырехзвездочной гостиницы рядом с усадьбой Асеевых в Тамбове

На строительство стадиона «Факела» в Воронеже в этом году направят около 3 млрд руб. Арену обещают открыть летом 2029 года

Воронежская ГК «Агроэко» вышла на биржу со вторым выпуском облигаций на 3,8 млрд руб.

На первый этап восстановления Белгородской области после атак ВСУ направили 27 млрд руб.

Бойцов «Барс-Курск» представят к наградам за сбитую из пулемета украинскую ракету «Фламинго»

Суд отказал структуре «Роскосмоса» во взыскании 336,1 млн руб. с курского «Строительного холдинга Тезис» Игоря Шахова

Прокурор запросил девять лет колонии главе липецкой финансовой пирамиды с ущербом 1,3 млрд руб.

Суд ввел наблюдение в подрядчике орловского медцентра «Титаник» из-за долгов на 140 млн руб.

Сергей Калашников