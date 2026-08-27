Воронежская «Агроэко» размещает облигации на бирже в размере 3,8 млрд

Свиноводческая группа компаний «Агроэко» (штаб-квартира в Воронеже, основные активы в Воронежской и Тульской областях) выпускает облигации на биржу. Об этом сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе ГК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Агроэко» Фото: пресс-служба ГК «Агроэко»

Завтра группа размещает второй выпуск биржевых облигаций объемом 3,8 млрд руб. Организатором выступает Россельхозбанк, как уточнили «Ъ-Черноземье» в «Агроэко». Срок обращения — три года, купонный период — 30 дней.

Купонная ставка плавающая: ключевая ставка Центробанкв плюс премия, которая по итогам бук-билдинга (сбор предварительных заявок от инвесторов на покупку ценных бумаг) была снижена до 2,5 процентного пункта.

В компании пояснили, что решили разместить выпуск на меньший объем, чем планировалось изначально, но по более выгодной ставке. Снижение потребности в финансировании связано с падением цен на зерновые — средства пойдут на пополнение оборотных средств, в том числе на закупку зерна. Облигации допущены к торгам на Московской бирже и включены во второй уровень листинга.

В июне ГК выплатила держателям биржевых облигаций купонный доход за третий купонный период 128,91 млн руб. В марте за второй купонный период было выплачено 137,25 млн руб.

В феврале «Ъ-Черноземье» сообщал, что ГК «Агроэко» перевела почти 23% головного юрлица от кипрской структуры российскому ООО «АПК Агроэко». В компании объясняли это изменением корпоративной структуры владения и полным переводом холдинга в российскую налоговую юрисдикцию.

В 2024 году холдинг вложил 13,2 млрд руб. в мясоперерабатывающий комплекс в Павловске.

Анна Швечикова