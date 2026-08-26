Структура «Роскосмоса» проиграла суд на 336 млн с курским СХТ после строительства цеха за миллиард в Подмосковье

Арбитражный суд Московской области (АС МО) полностью отказал АО «НПО им. С. А. Лавочкина» (входит в «Роскосмос») в иске к курскому АО «Строительный холдинг Тезис» (СХТ) Игоря Шахова о взыскании 336,1 млн руб. «Тезис» из Курской области с 2019 года строил для предприятия «Роскосмоса» цех за 1,1 млрд руб. в Подмосковье, а после реализации проекта стороны уже несколько лет завершают взаимные расчеты в судах. Решение принято 25 августа. Оно может быть обжаловано в течение месяца, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Исковое заявление на 336,1 млн руб. по этому — одному из нескольких эпизодов споров между сторонами — поступило в АС МО 13 ноября 2025 года, затем заседания шесть раз откладывались вплоть до 25 августа. Суть требований в материалах конкретного этого дела за все это время рассмотрения не раскрывалась, но известно, что 5 февраля 2026 года АС МО приобщил к материалам дела отзыв СХТ на иск, в котором представитель курской компании заявил ходатайство о снижении неустойки по взаимоотношениям между контрагентами.

Ранее компании уже участвовали в судебных спорах, связанных с реализацией крупного строительного проекта в Подмосковье. Летом 2025 года СХТ обратилось в АС МО с требованием взыскать с НПО 4,6 млн руб. процентов, начисленных по договору от 18 июня 2019 года.

Из документов следовало, что СХТ в качестве исполнителя и НПО в качестве заказчика заключили договор на выполнение работ за 1,1 млрд руб. по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение гальванического цеха» в Химках Московской области.

После завершения работ заказчик, по материалам одного из дел, не вернул исполнителю оставшуюся часть обеспечительного платежа. В 2024 году структура «Роскосмоса» также подавала иск, утверждая, что у нее остались претензии к качеству работ. В обоих спорах суд вставал на сторону курского СХТ. НПО обжаловало решения, но суд оставил их без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

По одному из телефонов СХТ из ЕГРЮЛ на звонок «Ъ-Черноземье» ответил бывший сотрудник, который сказал, что уже не работает там. По другому номеру компании на звонок «Ъ-Черноземье» не ответили. Связаться с господином Шаховым не удалось: обслуживание трех его номеров временно приостановлено.

По данным Rusprofile, АО «Строительный холдинг Тезис» зарегистрировано в Курске в 2023 году, его правопредшественником было одноименное ООО, существовавшее с 2006 по 2023 год. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 млн руб. Владельцем и гендиректором является Игорь Шахов. В 2024 году выручка общества составила 1,6 млрд руб., увеличившись на 14,4% по сравнению с 2023 годом, тогда как чистая прибыль выросла на 54,9%, достигнув 65 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются. АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» зарегистрировано в Химках Московской области в 2017 году. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Единственный учредитель — госкорпорация «Роскосмос». Гендиректор — Василий Марфин. Выручка общества в 2018 году снизилась на 25,6% — до 12 млрд руб., а чистая прибыль в 476 млн руб. в 2017 году сменилась чистым убытком в 1,7 млрд руб. Последние доступные финпоказатели АО в Rusprofile опубликованы за 2018 год.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», СХТ известен также участием в проекте реконструкции очистных сооружений Курска, подряд на которые компания получила в ноябре 2019 года. В августе 2025 года губернатор Александр Хинштейн сообщил, что стоимость работ за время реализации проекта увеличилась более чем втрое: с 2,4 до 9 млрд руб.

Мария Свиридова