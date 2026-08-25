Возбуждено уголовное дело о хищении 270 млн при строительстве ливневки в Воронеже

По итогам проверки прокуратуры Воронежской области было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказание до десяти лет лишения свободы) при строительстве ливневой канализации в Центральном районе Воронежа. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Речь идет о строительстве сети ливневой канализации в квартале, ограниченном улицами Шишкова, Ломоносова, Тимирязева и Бурденко. Как сообщило следствие, муниципальный контракт, заключенный в 2023 году с кисловодским АО «ПМК-38», до сих пор не исполнен, сроки выполнения работ нарушены.

Часть бюджетных средств перечислялась на счета фиктивных субподрядных организаций и выводилась без фактического исполнения договорных обязательств — на основании подложных документов о поставке материалов и оборудования.

Общий размер причиненного бюджету ущерба составил 270 млн руб. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал об оценке хищения в 200 млн руб. Судя по всему, в ходе дальнейшей проверки сумма была пересчитана.

В ноябре 2025 года по результатам проверки этого же ведомстваа уголовное дело уже возбуждалось. Правда, о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) — тогда ущерб оценивался в 400 млн руб. О движении этого разбирательства не сообщалось.

Стоимость контракта, который уже расторгнут, по данным госзакупок, составляет 1,38 млрд руб. Работы выполнены на 197,7 млн руб., при этом оплачено 555,2 млн руб. Подрядчику выставлены неустойки и штрафы на 44,4 млн руб., но ни одна из претензий не погашена.

Анна Швечикова