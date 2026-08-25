Возбуждено уголовное дело о хищении 270 млн при строительстве ливневки в Воронеже
По итогам проверки прокуратуры Воронежской области было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказание до десяти лет лишения свободы) при строительстве ливневой канализации в Центральном районе Воронежа. Об этом сообщили в ведомстве.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Речь идет о строительстве сети ливневой канализации в квартале, ограниченном улицами Шишкова, Ломоносова, Тимирязева и Бурденко. Как сообщило следствие, муниципальный контракт, заключенный в 2023 году с кисловодским АО «ПМК-38», до сих пор не исполнен, сроки выполнения работ нарушены.
Часть бюджетных средств перечислялась на счета фиктивных субподрядных организаций и выводилась без фактического исполнения договорных обязательств — на основании подложных документов о поставке материалов и оборудования.
Общий размер причиненного бюджету ущерба составил 270 млн руб. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал об оценке хищения в 200 млн руб. Судя по всему, в ходе дальнейшей проверки сумма была пересчитана.
- В ноябре 2025 года по результатам проверки этого же ведомстваа уголовное дело уже возбуждалось. Правда, о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) — тогда ущерб оценивался в 400 млн руб. О движении этого разбирательства не сообщалось.
- Стоимость контракта, который уже расторгнут, по данным госзакупок, составляет 1,38 млрд руб. Работы выполнены на 197,7 млн руб., при этом оплачено 555,2 млн руб. Подрядчику выставлены неустойки и штрафы на 44,4 млн руб., но ни одна из претензий не погашена.