Место съемок изменить нельзя

Черноземье не может похвастаться выдающимися природными ландшафтами или устремленными ввысь небоскребами, так привлекающие внимание постановщиков в поисках яркой картинки для кадра. Тем не менее нашлись места, удачно вписавшиеся в российские культовые сериалы и фильмы.

Воронеж: фильм «Особо важное задание» (12+)

Кадр из фильма «Особо важное задание» (1980)

Фото: kinopoisk.ru

В Воронеже снимали много фильмов, вошедших в золотой фонд советского кино. Один из них — двухсерийная лента режиссера Евгения Матвеева «Особо важное задание», вышедшая в 1980 году. Она рассказывает реальную историю эвакуации Воронежского авиазавода в Куйбышев в 1941 году. На новом месте работники в кратчайшие сроки начали серийный выпуск штурмовиков Ил-2. Логично, что некоторые эпизоды картины решили снять как раз в ВАСО — например, на аэродроме «запечатлели» первые взлеты Ил-2, а в «роли» сборочного цеха в эвакуации мы видим современный цех авиазавода.

Драматичную сцену бегства людей через понтонный мост снимали у села Семилуки. Массовкой стали местные жители, еще помнившие ужасы войны. По сюжету беженцев бомбили немецкие самолеты, и люди должны были падать на землю. Когда пиротехники закончили работу, одна пожилая женщина продолжала неподвижно лежать в канаве. Режиссер заволновался: вдруг старушка умерла от испуга? Но она спокойно пояснила подбежавшим ассистентам: «В войну во время налетов мы всегда прятались до наступления темноты».

Многим зрителям запомнился эпизод, в котором героиня Людмилы Гурченко вместе с директором завода в исполнении Евгения Матвеева идут по Вогрэсовском мосту. На фоне дымит знакомая каждому воронежцу ТЭЦ. «Особо важное задание» — первый фильм, который удостоился всесоюзной премьеры. Его посмотрели рекордные на тот момент 43,3 млн зрителей.

Белгородское село Дмитриевка: фильм «Союз спасения» (12+)

Кадр из фильма «Союз спасения (2019)

Фото: kinopoisk.ru

В 2019 году Шебекинский район стал местом съемок фильма Андрея Кравчука о восстании декабристов 1825 года. В села Дмитриевка и Большое Городище съехались звезды отечественного кино: Павел Прилучный, Максим Матвеев, Иван Янковский, Александр Домогаров, Игорь Петренко. Выбор на эти живописные места пал не случайно: действие картины происходит на украинской земле, а в Белгородской области те же рельеф и климат. К тому же оператор-постановщик фильма оказался коренным белгородцем и убедил режиссера в правильности выбора локации.

Декораторы создали целую малороссийскую деревню Васильково. Дмитриевцы из окон наблюдали за каретами царских времен, гусарами, офицерами и адъютантами. Гримировали актеров в местной школе. А предприимчивые сельчане стали подрабатывать: сдавать в аренду лошадей и коров. Стать актером массовки мог практически каждый — кинематографисты получили более тысячи анкет от белгородцев.

После завершения съемок власти Шебекинского района собирались превратить декорации в этнокультурный центр. Но, увы, в конце января 2020 года деревню решили не сохранять. Это оказалось невозможно из-за отсутствия фундаментов под строениями. Укрепление и содержание объектов обошлись бы слишком дорого.

Курск: фильм «Сегодня увольнения не будет» (12+)

Кадр из фильма «Сегодня увольнения не будет» (1958)

Фото: kinopoisk.ru

Немногие знают, что именно в Курске снимали свою дипломную работу будущие всемирно известные режиссеры, а тогда скромные студенты ВГИКа Андрей Тарковский и Александр Гордон. В основу картины «Сегодня увольнения не будет» легла реальная история, произошедшая на курской земле в 1957 году. Главные герои — саперы, которым удалось разминировать оставленный немцами склад боеприпасов. 30 тонн взрывчатки пролежали в земле больше 15 лет и запросто могли стереть с лица земли полгорода. Само собой, о подвиге военных писали все советские газеты.

История заинтересовала Тарковского и Гордона. Весной 1958 года они приехали в Курск, но были шокированы новостью: «Ленфильм» уже запустил в производство картину с аналогичным сюжетом. И главную роль в ней получил любимец зрителей Олег Стриженов — лента была «обречена на успех».

Режиссеры не изменили намерений: они поселились в гостинице «Курск», которая и сегодня сохранилась под названием «Центральная». Куряне легко узнают в фильме улицы Ленина, Серафима Саровского, Дзержинского, ступеньки горадминистрации, колонны больницы на улице Садовой. Но многие объекты, где велись съемки, давно исчезли — идентифицировать их могут разве что опытные краеведы.

Кадр из фильма «Сегодня увольнения не будет»

Фото: vk.ru

Массовых сцен в фильме было немного, местных жителей можно увидеть в кадрах эвакуации. К слову, любопытные куряне осложнили жизнь режиссеров. Оператору дали команду снимать пустынные улицы, а из окон то и дело высовывались вихрастые головы местных мальчишек. Тарковский лично умолял их тихо посидеть дома.

Фильм «Сегодня увольнения не будет» презентовали в 1959 году и регулярно показывали по телевизору ко Дню Победы. Ленфильмовская драма «В твоих руках жизнь» (12+) тоже вышла, но, по словам критиков, оказалась «ниже среднего художественного уровня».

Тамбовское село Тулиновка: сериал «Парижане» (6+)

Кадр со съемок сериала «Парижане» (2006)

Фото: kinopoisk.ru

Село Тулиновка под Тамбовом в 2005 году ненадолго превратилось… в столицу Франции. Здесь прошли съемки комедийного сериала, одну из главных ролей в котором сыграл комик с мировым именем Пьер Ришар. По сюжету в глухую провинцию с амбициозным названием Париж возвращаются ее бывшие жители. Тут и бывший депутат, и некогда популярный эстрадный певец, и бизнесмен с криминальным прошлым. А герой Ришара — местный умелец с говорящей фамилией Кувалдин. В финале сериала он смастерил и установил в сельском Париже свою Эйфелеву башню.

Съемки велись в элитном коттеджном поселке на берегу реки Цны режиссером-тамбовчанином Вячеславом Рогожкиным. Жители Тулиновки охотно откликались на его просьбу стать героями небольших эпизодов. Курьезный случай произошел в местном магазине, где предполагалось снять несколько сцен. Его владелица потребовала за это гонорар, равный годовой выручке. Правда, потом даму удалось убедить, что лучшей рекламы для нее невозможно представить.

Французскому гостю в Тулиновке понравилось. «Пейзажи села вызвали у меня искреннее восхищение, а местный климат поразил теплом», — признался Пьер Ришар.

Елец: телесериал «Куприн» (16+)

Съемки мини-сериала «Куприн. Впотьмах» (2014)

Фото: kinopoisk.ru

В старинном живописном городе на берегу Быстрой Сосны часто снимают историческое кино. Одно из последних — телесериал «Куприн» режиссера Андрея Малюкова. Лента охватывает почти все творчество писателя: по сюжету Куприн не только выступает рассказчиком, но и лично встречается с героями своих произведений.

Главного героя сыграл Михаил Пореченков. Осенью 2012 года он приехал в Елец для съемок ключевых сцен. Кинематографистам пришлось засыпать соломой асфальт на городских улочках, установить газовые фонари и разместить на стенах вывески с дореволюционной графикой. Конечно, жители Ельца узнают в фильме главную достопримечательность — Вознесенский собор. Постановщики облюбовали старый деревянный дом неподалеку. К нему пристроили ворота, железную трубу закрыли кирпичной кладкой, а по стене пустили искусственную виноградную лозу. В этом доме Куприн встречается с героем повести «Поединок» офицером Ромашовым, роль которого исполнил Никита Ефремов. А еще многим запомнилась сцена, в которой Пореченков плывет по Быстрой Сосне в лодке, любезно предоставленной местными реконструкторами. Премьера фильма состоялась летом 2013 года на Первом канале.

Мария Репина