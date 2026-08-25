27 млрд вложили в первый этап восстановления Белгородской области после атак ВСУ
На реализацию первого этапа восстановления Белгородской области из федерального бюджета направили 27 млрд руб. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев по итогам встречи с главой Минэка РФ Максимом Решетниковым.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По словам главы региона, на эти средства уже восстановлены 14 школ, 11 детских садов и два колледжа, детская поликлиника в Белгороде. В работе остаются 24 объекта, которые планируют завершить до конца года.
Госкорпорация ВЭБ.РФ разработала проект мастер-плана развития пострадавших территорий Белгородской области. Он задействует 12 приграничных муниципалитетов и станет основой для второго этапа программы восстановления, уточнил господин Шуваев.
Правительство РФ утвердило программу восстановления приграничья Белгородской, Брянской и Курской областей в сентябре 2025 года. В 2025–2027 годах на эти цели трем регионам планировали выделить 80 млрд руб. из федерального бюджета.