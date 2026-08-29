Главные новости за 29 августа. Кубань, Крым, Адыгея

«Аэрофлот» начал выполнять регулярные рейсы из Краснодара в Гюмри. Первый рейс отправился с высокой коммерческой загрузкой, сообщили в авиакомпании.

В Краснодарском крае в 2025 году зарегистрировали около 1,5 тыс. случаев туберкулеза — примерно столько же, сколько в 2024 году.

В течение минувшей ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников самолетного типа. Аппараты были обнаружены над территориями 11 регионов России, а также в акваториях Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.

В Севастополе ночью была отражена атака беспилотников, в результате которой погиб человек, еще трое получили ранения.

В Сочи начался сбор первого урожая тропических фруктов с экспериментальной площадки местного фермера. В 2026 году там рассчитывают получить около 700 кг бананов, папайи и питахайи.

В Краснодарском крае растет спрос на страхование жилой и коммерческой недвижимости, включая полисы с покрытием ущерба от атак беспилотников.

В Южном федеральном округе доля просроченной задолженности в общей сумме обязательств населения по банковским кредитам за год выросла на 0,4 процентного пункта и составила 5,5%.

Следственный комитет России намерен расследовать новые случаи гибели и ранения мирных жителей в результате атак украинских вооруженных формирований в Севастополе.

Гостиницу «Екатеринодар» в историческом центре Краснодара повторно выставили на торги за 427,3 млн руб.