Доля просроченной задолженности по кредитам на Юге России составила 5,5%

В Южном федеральном округе доля просроченной задолженности в общей сумме обязательств населения по банковским кредитам за год выросла на 0,4 процентных пункта и составила 5,5%. В целом по России этот показатель также вырос на 0,1 п. п. и составлял на начало июля 4,7%. Об этом в ответ на вопрос «Ъ-Кубань» сообщил начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы Южного ГУ Банка России Фото: пресс-службы Южного ГУ Банка России

«Сразу отмечу, что сам по себе рост просроченной задолженности не всегда свидетельствует о повсеместном ухудшении способности заемщиков отвечать по кредитным обязательствам. Банк России при анализе просроченной задолженности обращает внимание, в первую очередь, на ее удельный вес в общем объеме портфеля. И важно отметить, что на данный момент этот показатель по-прежнему небольшой»,— прокомментировал эксперт.

По словам Евгения Эберенца, сегодня, чтобы предупредить резкое ухудшение качества банковской задолженности и появления рисков для банковского сектора, регулятор проводит макропруденциальную политику. Среди основных ее инструментов — лимиты на выдачу наиболее рискованных кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Как ранее писал «Review. Юг России», доля отказов по заявкам на выдачу потребительских кредитов в Краснодарском крае составила в июле 2026 года 74,6%, в Ставропольском крае — 74,2%, в Ростовской области — 72,2%. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки предпочитают не рисковать. «Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем»,— говорит господин Волков.

По словам Евгения Эберенца, установление лимитов оправдано тем, что в прошлом году доля проблемных кредитов несколько увеличилась. «Мы стали свидетелями ситуации, когда заемщики, которые взяли кредит в период перегрева рынка в 2023-2024 годах, оказались неспособны в полной мере погашать задолженность»,— рассказал начальник Южного ГУ ЦБ РФ.

Он также рассказал, что во втором квартале 2026 года доля ипотечных кредитов с показателем долговой нагрузки свыше 80% в общем объеме выдач в России составила 4%, что в 1,5 раза ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года (6% во втором квартале 2025 года).

«Благодаря установлению Банком России макропруденциальных лимитов и надбавок в банковском секторе формируется буфер капитала, позволяющий покрывать потенциальные потери банков. Например, на начало июля в целом по стране он составил порядка 8% (7,8%) от портфеля по необеспеченным потребительским кредитам за вычетом резервов»,— резюмировал господин Эберенц.

Дмитрий Михеенко