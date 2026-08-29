На Кубани число случаев туберкулеза в 2025 году сохранилось на уровне 2024-го

В Краснодарском крае в 2025 году зарегистрировали около 1,5 тыс. случаев туберкулеза — примерно столько же, сколько в 2024 году. При этом ежегодно обследования на заболевание проходят более 4,5 млн жителей региона, или свыше 80% населения, сообщили «Ъ-Кубань» в краевом министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Все пациенты с активной формой туберкулеза, а также лица с диагнозом «клинически излеченный туберкулез» находятся под диспансерным наблюдением врачей-фтизиатров в противотуберкулезных учреждениях. В Краснодарском крае основными мерами профилактики остаются иммунизация детей, раннее выявление и лечение заболевших и инфицированных, а также проведение противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции.

Ранее «Ъ-Кубань» со ссылкой Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщал о росте заболеваемости туберкулезом в 2025 году на 4,8% по сравнению с 2024-м. На долю детей пришлось 4,6% от общего числа случаев. Основным путем передачи инфекции остается воздушно-капельный — при кашле, разговоре или тесном контакте с заболевшим.

Анна Гречко