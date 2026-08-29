В результате атаки БПЛА в Севастополе погиб человек

В Севастополе ночью была отражена атака беспилотников, в результате которой погиб человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По его словам, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 26 БПЛА. Один из погибших находился во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе. Мужчина 1981 года рождения получил смертельные ранения.

Еще три человека пострадали. Пожилой мужчина и женщина, находившиеся в садовом товариществе в районе Монастырского шоссе, получили минно-взрывные и осколочные ранения средней степени тяжести. Еще один молодой человек самостоятельно обратился за медицинской помощью после того, как получил осколочные ранения во дворе во время атаки.

Спасательная служба Севастополя зафиксировала повреждения восьми частных домов и трех многоквартирных. В частных домах разбиты окна, повреждены крыши, стены и заборы. Кроме того, повреждения получили пять автомобилей, преимущественно в районе Фиолента.

Жителей города призвали не приближаться к обнаруженным обломкам и подозрительным предметам и сообщать о них по номеру 112.

Вячеслав Рыжков