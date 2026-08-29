Бывшую гостиницу «Екатеринодар» снова выставили на торги за 427 млн рублей

Гостиницу «Екатеринодар» в историческом центре Краснодара повторно выставили на торги за 427,3 млн руб. Вместе с семиэтажным зданием продается земельный участок под ним, следует из данных ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лот включает участок площадью 660 кв. м и гостиничное здание площадью около 2,7 тыс. кв. м на улице Чапаева. Продажа пройдет в формате публичного предложения в электронной форме. Заявки принимаются до 8 сентября, торги назначены на 10 сентября. Размер задатка составляет 85,5 млн руб., шаг снижения цены — 21,4 млн руб.

Ранее, в середине августа, Росимущество уже выставляло объект на торги, однако процедура не состоялась из-за отсутствия заявок.

Согласно выписке из ЕГРН, приложенной к аукционной документации, в конце ноября 2025 года на здание был наложен арест по решению Советского районного суда Краснодара. Ограничение было зарегистрировано в отношении Ольги Семеновой, супруги бывшего начальника УВД Краснодара Александра Семенова.

В декабре 2025 года Советский районный суд Краснодара удовлетворил иск заместителя генерального прокурора РФ об обращении в доход государства имущества Александра и Ольги Семеновых. Совокупную рыночную стоимость активов семьи суд оценил более чем в 3 млрд руб. В перечень имущества вошла и гостиница «Екатеринодар».

Согласно материалам дела, гостиница была построена Александром Семеновым в 2014 году на земельных участках в центре Краснодара, полученных в 2005 году. Объект включает более 50 апартаментов люкс- и премиум-класса.

Помимо гостиницы, на связанных с Семеновыми земельных участках были размещены торговые площадки, база строительной техники и автозаправочная станция.

Вячеслав Рыжков