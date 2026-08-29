Из Краснодара в Гюмри запустили прямые рейсы

«Аэрофлот» начал выполнять регулярные рейсы из Краснодара в Гюмри. Первый рейс отправился с высокой коммерческой загрузкой, сообщили в авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Полеты между Краснодаром и вторым по величине городом Армении будут выполняться дважды в неделю — по средам и пятницам. На маршруте задействованы самолеты Airbus A320 в двухклассной компоновке с салонами эконом- и бизнес-класса.

Гюмри станет для «Аэрофлота» вторым направлением в Армении из Краснодара после Еревана. Кроме того, авиакомпания выполняет из краевой столицы рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфу, Дубай, Анталью, Стамбул, Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Вячеслав Рыжков