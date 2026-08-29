Первый урожай тропических фруктов собирают в Сочи

В Сочи начался сбор первого урожая тропических фруктов с экспериментальной площадки местного фермера. В 2026 году там рассчитывают получить около 700 кг бананов, папайи и питахайи, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Экспериментальные теплицы были построены в Сочи в 2025 году. Их используют для отработки технологий выращивания тропических культур в условиях местного климата с минимальными затратами энергии. На площадке высажено более 20 сортов бананов, пять видов папайи, а также питахайя и маракуйя. Кроме того, здесь выращивают имбирь, ананасы, авокадо и какао.

В дальнейшем проект планируют расширить за счет экскурсионного направления. Посетителям намерены показывать особенности выращивания экзотических культур и продавать саженцы. Власти рассчитывают, что площадка станет одним из объектов агротуризма в Сочи.

Вячеслав Рыжков