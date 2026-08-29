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За ночь над Кубанью и другими регионами сбили 313 БПЛА

В течение минувшей ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников самолетного типа. Аппараты были обнаружены над территориями 11 регионов России, а также в акваториях Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Беспилотники фиксировались над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Татарстаном. Еще часть аппаратов была перехвачена над территорией Крыма.

Общее число уничтоженных и перехваченных за ночь беспилотников составило 313.

Вячеслав Рыжков

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