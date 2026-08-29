Следком будет расследовать преступления ВСУ против жителей Севастополя

Следственный комитет России намерен расследовать новые случаи гибели и ранения мирных жителей в результате атак украинских вооруженных формирований в Белгородской и Курской областях, а также Севастополе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным местных органов власти, в Белгородской области погибли три человека, еще 13 получили ранения. В Севастополе в результате атаки погиб мужчина, трое жителей пострадали.

Кроме того, в поселке Пристень Курской области ранения получил мирный житель.

Следователи установят обстоятельства произошедшего, характер причиненных повреждений и другие детали атак. По итогам проверки действиям лиц, причастных к произошедшему, будет дана уголовно-правовая оценка.

Вячеслав Рыжков