На Кубани растет спрос на страхование от атак БПЛА

В Краснодарском крае растет спрос на страхование жилой и коммерческой недвижимости, включая полисы с покрытием ущерба от атак беспилотников. Однако страховщики пока не спешат выделять такие риски в самостоятельные продукты: условия зависят от характеристик объекта, а сам факт повреждения в результате падения БПЛА не является безусловным основанием для выплаты, рассказали «Ъ-Кубань» участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным «АльфаСтрахования», объем рынка страхования физических лиц на Кубани в 2025 году достиг 22,3 млрд руб. На ОСАГО пришлось около 50% сборов, еще 30% — на каско. При этом с 2023 по 2025 год рынок страхования имущества физических лиц вырос на 16%.

В корпоративном сегменте основную долю занимают страхование имущества и строительно-монтажных рисков — около 20%, еще 12% приходится на сельскохозяйственное страхование, сообщили в Краснодарском филиале «АльфаСтрахования».

Отдельным направлением становится страхование имущества от последствий атак БПЛА. В «АльфаСтраховании» сообщают, что сборы по программам страхования имущества физических лиц выросли вдвое, а число застрахованных объектов — втрое. В корпоративном сегменте увеличивается спрос на страхование складов, торговых и производственных объектов с включением военных рисков. Стоимость такого покрытия рассчитывается индивидуально.

По оценке страхового брокера «А.Р.С.Консалтинг», компании также активнее интересуются страхованием от терроризма и атак беспилотников. При этом рост убыточности заставляет страховщиков повышать тарифы и ужесточать оценку рисков. При принятии объекта на страхование учитываются его расположение, специфика деятельности, меры защиты и история убытков. По итогам первого квартала 2026 года выплаты по этому направлению по России уже исчислялись миллиардами рублей.

По данным аналитического центра страхового брокера АСТ, 88% страховщиков пока не готовы выделять риски, связанные с атаками БПЛА, в отдельный страховой продукт. Наиболее распространенный вариант — включение ущерба от беспилотников, ракет и их обломков в покрытие рисков терроризма и диверсии. Такой подход используют около 65% компаний.

Еще 59% страховщиков готовы рассматривать более широкое покрытие, предусматривающее ущерб от БПЛА независимо от причины его падения. При этом к объектам предъявляются дополнительные требования с учетом местоположения, уровня охраны, состава арендаторов и предыдущих страховых случаев.

Для владельцев коммерческой недвижимости также становится актуальным страхование потери арендного дохода на период простоя. По данным АСТ, 53% страховщиков распространяют покрытие рисков терроризма и диверсии на этот вид убытков.

При этом страховой рынок сохраняет территориальные ограничения: они действуют у 82% компаний. Еще 65% страховщиков устанавливают отдельные лимиты или сублимиты по военным рискам, чаще всего на уровне 1–2 млрд руб. Франшизы применяют все компании, минимальный размер начинается от 1 млн руб., а наиболее распространенная сумма невозмещаемого убытка составляет около 10 млн руб.

Вячеслав Рыжков