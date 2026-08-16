Главные новости за 10–16 августа: Кубань, Крым, Адыгея

Владелец турецкого сухогруза Reyhan Sar, атакованного 23 июля вблизи Новороссийска, и 15 членов экипажа готовят обращение в Международный уголовный суд против Украины, утверждая, что гражданское судно под турецким флагом намеренно поразили кассетными и бронебойными элементами, что является преступлением против человечности. В результате атаки погиб 54-летний моряк, трое пострадали.

В Крыму следователи возбудили уголовное дело против 64-летнего жителя Джанкойского района. Его обвиняют в смерти 12-летней школьницы.

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор бывшему министру здравоохранения Кубани Евгению Филиппову, который был осужден за особо крупное мошенничество.

Алексей Кампф назначен новым министром внутренних дел Адыгеи. Ранее он возглавлял МВД Луганской Народной Республики.

Ночью 12 августа военные отразили массированную атаку украинских БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск, длившуюся более восьми часов. В результате налета погиб восьмилетний ребенок. Восемь мирных жителей, в том числе несовершеннолетний, получили ранения. Повреждения получили предприятия и жилые дома.

Пять человек погибли при взрыве в Севастополе после атаки ВСУ. Среди погибших — четверо пиротехников Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю и охранник объекта. Средство поражения сдетонировало во время обследования территории после атаки.

В Севастополе силовики задержали россиянку, которую считают причастной к подрыву военнослужащего Минобороны России. По представленным данным, женщина действовала по заданию украинских спецслужб.

Группа компаний «Дело» сообщила о приостановке операционной деятельности зернового терминала КСК в порту Новороссийска. Решение принято для обеспечения безопасности сотрудников и инфраструктуры.

Школы Новороссийска 1 сентября приступят к работе в штатном режиме. Обучение с применением дистанционных технологий на начало учебного года не планируется.