«Новороссийск пережил страшную ночь»

Военные отразили массированную атаку украинских БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск, длившуюся более восьми часов. В результате налета погиб восьмилетний ребенок. Восемь мирных жителей, в том числе несовершеннолетний, получили ранения, состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, предприятия и жилые дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ночь с 11 на 12 августа Вооруженные силы Украины предприняли массированную комбинированную атаку на Новороссийск. Город атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК).

Первое предупреждение о налете появилось вечером. В 21:50 мэр города Андрей Кравченко сообщил жителям об отражении атаки беспилотников. Очевидцы сообщили, что работа систем ПВО была слышна в разных районах, а звуки взрывов вперемешку с сиренами не смолкали несколько часов подряд. После 23:00 было перекрыто движение по дороге, соединяющей Новороссийск и Геленджик.

В течение ночи власти дважды объявляли ракетную опасность. А в 2:24 началась атака безэкипажных катеров (БЭК). В районе набережной, от улицы Исаева до улицы Суворовской, также перекрыли проезд. В целях безопасности работа общественного транспорта была приостановлена до отмены сигнала об опасности.

Для пострадавших жителей оперативно развернули пункты временного размещения: в Восточном районе — на базе школы №32; в Приморском районе — на базе школы №34 (ул. Видова, 155). В них сейчас размещены порядка 90 человек, уточнили в мэрии.

Угрозу атаку БПЛА в Новороссийске отменили в 6 утра.

По оперативной информации, в результате атаки БПЛА погиб ребенок. Ранения получили восемь жителей города, всем им оказывается медицинская помощь. Так, в одном из жилых домов Восточного района обломки БПЛА проломили крышу, в результате чего пострадали женщина и шестилетний ребенок. Оба находятся в тяжелом состоянии, оперативно доставлены в городскую больницу.

Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры: четыре предприятия и 21 жилое здание, включая многоквартирные дома. Большинство очагов возгорания от падения обломков ликвидированы. Специальные и оперативные службы продолжают работу на местах.

«Новороссийск пережил страшную ночь… Оперативные службы совместно с представителями администрации приступают к обследованию территорий»,— отметил Андрей Кравченко.

Кроме того, власти города сообщили, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло обрушение надземного путепровода на улице Магистральной. «Движение автотранспорта перекрыто, объезд — по улице Портовой либо через село Кирилловка. Принимаются все необходимые меры для скорейшего устранения последствий»,— сообщил мэр.

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав граждан в Новороссийске в связи с ночной атакой беспилотных летательных аппаратов.

Угрозу атаки БПЛА, безэкипажных катеров и ракетную опасность ночью объявляли и в соседних городах и районах. Сирены включили в Геленджике, Анапе и Темрюкском районе.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в Анапе обломки БПЛА повредили жилой дом, пострадали два человека, им оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации. В Геленджике повреждены три частных домовладения, пострадали два человека, оба доставлены в медицинское учреждение.

В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали во дворе частного дома. Погиб мужчина.

«Всю ночь Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. Под удар киевского режима в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе в очередной раз попали гражданские объекты и дома мирных жителей. К сожалению, в результате этих бесчеловечных и преступных ударов есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети»,— написал глава региона, уточнив что семье погибшего ребенка будет оказана вся необходимая помощь.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте после атак ВСУ на гражданские объекты в Краснодарском крае. Российское следствие «даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан», отметили в СКР.

Наталья Решетняк