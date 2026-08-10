Турецкий судовладелец готовит иск против Украины за атаку на сухогруз в Черном море

Владелец турецкого сухогруза Reyhan Sar, атакованного в Черном море 23 июля, готовит обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге против Украины. В иске утверждается, что гражданское судно было намеренно поражено с использованием кассетных и бронебойных элементов, сообщает турецкое издание HaberDenizde.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как пишет издание, обращение готовят судовладелец T ve O Denizcilik и 15 членов экипажа. В проекте иска указывается, что Украина нанесла удар по судну под турецким флагом, в том числе по помещениям, где находился экипаж. Заявители подчеркивают, что гражданские торговые суда во время конфликта защищены международным правом и не могут рассматриваться как военные цели.

Также в документе говорится, что при атаке использовались боеприпасы с кассетными и бронебойными поражающими элементами. Судовладелец квалифицирует произошедшее как преступление против человечности.

23 июля сухогруз Reyhan Sar, следовавший из порта Тамань в Трабзон с грузом угля, был атакован беспилотником в районе Новороссийска. В результате погиб 54-летний член экипажа, еще трое моряков пострадали. Несмотря на повреждения, судно самостоятельно прибыло в Трабзон.

Алина Зорина