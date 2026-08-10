В Крыму 64-летнего жителя обвинили в смерти 12-летней школьницы

В Крыму следователи устанавливают обстоятельства смерти 12-летней школьницы из Джанкойского района. Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Джанкойского района. Фигуранту предъявили обвинение во вовлечении несовершеннолетней в антиобщественные действия и неумышленном причинении ей смерти, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, 7 августа 2026 года крымчанин по месту жительства передал 12-летней местной жительнице газовый баллончик бытового назначения. Вещество не предназначено для употребления внутрь. После употребления его содержимого школьница потеряла сознание. В дальнейшем она скончалась от острого отравления веществом.

После смерти ребенка фигурант, как установили следователи, испугался возможного наказания. Он оттащил тело школьницы на задний двор домовладения и вырыл яму, предназначенную для последующего сокрытия тела. Завершить свои действия подозреваемый не успел. На место прибыли сотрудники полиции, которые в это время занимались поисками пропавшего ребенка.

Следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции провели осмотр места происшествия. В рамках расследования также назначили экспертизы, которые должны установить причину смерти несовершеннолетней.

Крымчанина задержали. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 151 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) и ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Мария Удовик