В Адыгее количество ликвидаций юридических лиц за год выросло в 1,5 раза

В Адыгее в январе—июне 2026 года ликвидировано 161 юридическое лицо. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти в два раза превышает количество закрытий в первые шесть месяцев 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

По данным экспертов, в январе—июне 2026 года в республике банкротами признали девять юридических лиц, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 29%, чем обанкротилось за первые шесть месяцев 2024 года.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Крыму в январе—июне 2026 года ликвидировано 1151 юридическое лицо. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 65%, чем закрылось за первые шесть месяцев 2023 года. Больше всего ликвидаций пришлось на сферы торговли и недвижимости. В Краснодарском крае за первые шесть месяцев 2026 года закрылось 4014 юридических лиц. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Ростовской области количество ликвидаций юрлиц выросло за два года на 77%, а в Ставропольском крае — на 21,5%.

Маргарита Синкевич