Планировавший уйти на СВО свердловский депутат полгода не ходил на заседания

Член фракции «Единая Россия» в законодательном собрании Свердловской области Алексей Коробейников с ноября 2025 года перестал посещать заседания регионального парламента. Как отмечали коллеги депутата, политик дважды отсутствовал из-за отпуска по основному месту работы, семь раз — по производственной необходимости. Ранее, в 2024 году, господин Коробейников заявлял, что заключил контракт с Минобороны РФ и «добровольцем ушел на фронт», однако позже выяснилось, что он трудился в железнодорожной бригаде. После огласки ситуации и вмешательства главы ведомства Андрея Белоусова депутат был из нее уволен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Коробейников

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Алексей Коробейников

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В разговоре с «Ъ-Урал» Алексей Коробейников сообщил, что находится «за городом». На вопросы о причинах отсутствия на заседаниях и о дальнейших планах депутат отвечать не стал.

Господин Коробейников периодически появлялся на заседаниях комитета заксобрания по региональной политике и местному самоуправлению, рассказал «Ъ-Урал» его председатель Михаил Зубарев («Единая Россия»). «Алексей Александрович работает не на постоянной основе, заксобрание не основное место его работы, не всегда рабочий график позволял ему присутствовать. Мне поступали письма, что он не может принять участие в заседаниях по объективным причинам, при этом он часто работал в режиме видео-конференц-связи»,— заверил глава комитета.

Алексею Коробейникову 47 лет, с 1997 года он работал заместителем директора в компании «Электронные компоненты», с 2002 года — гендиректором в компании «Мобилтел+». С 2008 года возглавлял свердловское реготделение «Молодой Гвардии Единой России», в 2010-м был утвержден членом общественной палаты Среднего Урала, с 2011 года избирался в заксобрание Свердловской области VI, VII и VIII созывов от «Единой России», в 2022-м получил должность заместителя гендиректора компании «Агро-актив». В 2023 году господин Коробейников покинул региональный парламент по собственному желанию, однако спустя несколько месяцев он вновь получил мандат, избравшись от Ирбитского одномандатного округа. Тогда он набрал 21,1 тыс. голосов избирателей, опередив кандидата от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Олега Фоминых (его поддержали 5,8 тыс. человек).

Алексей Коробейников не стал заявляться на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в заксобрание и выдвигаться на выборы, в связи с чем он покинет региональный парламент в сентябре. Вместо него «Единая Россия» утвердила в качестве претендента по Ирбитскому одномандатному округу действующего депутата от КПРФ, гендиректора Ирбитского молочного завода Григория Бачерикова.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Всего на организацию выборов нового состава регионального парламента и 35 муниципальных дум на Среднем Урале намерены потратить более 317 млн руб.

Этап выдвижения кандидатов в депутаты свердловского заксобрания завершился 31 июля, прием документов на регистрацию — 5 августа. По 103 своих претендента (максимально возможное число) заявили «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», 94 — «Яблоко», 70 — «Родина». На момент публикации облизбирком зарегистрировал 452 кандидатов в составе партсписков и 76 политиков, которые поборются за мандаты в одномандатных округах. Окончательное число утвержденных претендентов на выборах в свердловское заксобрание станет известно не позднее 14 августа.

Василий Алексеев