«Россети Тюмень» приняли участие в аттестации выпускников профильных учебных заведений

Специалисты «Россети Тюмень» приняли участие в государственной итоговой аттестации учащихся высших и средних профессиональных образовательных организаций Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Представители энергокомпании оценили компетенции 549 выпускников профильных направлений обучения.

Более 30 энергетиков вошли в состав государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) восьми учебных заведений макрорегиона, в том числе Тюменского и Сургутского государственных университетов. В пяти образовательных организациях эксперты компании выступили председателями ГЭК. В ходе демонстрационных экзаменов энергетики оценивали выпускные квалификационные проекты и анализировали компетенции студентов.

По мнению преподавателей, партнерство бизнеса и учебных заведений позволяет получить объективное представление о соответствии подготовки выпускников реальным производственным задачам. «На основе рекомендаций работодателей образовательные учреждения могут актуализировать учебные планы и усиливать блок практических навыков, наиболее востребованных в отрасли. Благодаря этому программы обучения точнее отвечают отраслевым стандартам, а выпускники выходят на рынок труда более подготовленными», – подчеркнула руководитель учебно-производственного комплекса Многопрофильного колледжа Югорского государственного университета Марина Вторушина.

Работа в ГЭК – часть долгосрочной кадровой стратегии «Россети Тюмень». Компания сотрудничает с высшими и средними профессиональными учебными заведениями, принимает студентов на практику и оплачиваемые стажировки, а также оказывает стипендиальную поддержку.