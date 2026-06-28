«Яблоко» выдвинуло 94 кандидата в депутаты заксобрания Свердловской области
Партия «Яблоко» утвердила 94 претендентов в депутаты законодательного собрания Свердловской области в рамках своего XXIII съезда в Москве. Среди них 23 кандидата рассчитывают избраться по одномандатным округам, 71 — по списку партии (68 из них включили в территориальные группы, троих — в общеобластную часть).
В частности, в общеобластную часть списка вошли:
1. Депутат гордумы Екатеринбурга трех созывов, юрист, политический консультант Константин Киселев;
2. Инженер Татьяна Горшкалева;
3. Экс-депутат гордумы Екатеринбурга от «Справедливой России — Патриоты — За правду», эксперт в сфере IT и автоматизации бизнеса Алексей Холодарев.
Руководитель свердловского реготделения «Яблока» Максим Петлин рассказал «Ъ-Урал», что кандидатами по одномандатным округам стали:
- Лариса Пинаева (Алапаевский округ);
- Владимир Севостьянов (Асбестовский округ);
- Елизавета Шмакова (Белоярский округ);
- Виктор Хрунев (Богдановичский округ);
- Леонид Буйный (Березовский округ);
- Александр Куделькин (Верх-Исетский округ);
- Галина Лысенко (Железнодорожный округ);
- Владимир Собянин (Кировский округ);
- Ольга Лопарева (Ленинский округ);
- Светлана Вяткина (Октябрьский округ);
- Алена Кириллова (Орджоникидзевский округ);
- Виктор Чуприянов (Чкаловский округ);
- Роман Гилев (Ирбитский округ);
- Олег Кондратов (Каменск-Уральский округ);
- Евгений Баскаков (Верхнепышминский округ);
- Александра Скорополитова (Красноуральский округ);
- Шана Огней (Красноуфимский округ);
- Егор Ситников (Дзержинский округ);
- Вячеслав Смирнов (Ленинский округ Нижнего Тагила);
- Никита Кириллов (Тагилстроевский округ);
- Михаил Домрачев (Первоуральский округ);
- Дмитрий Юрков (Ревдинский округ);
- Сергей Логинов (Сысертский округ).
По словам господина Петлина, в Серовском и Краснотурьинском одномандатных округах «Яблоко» не стало выдвигать кандидатов.
В региональные группы претендентов вошли:
- От Алапаевской группы — Лариса Пинаева, Майя Завьялова и Ренат Салахов;
- От Асбестовской группы — Владимир Севостьянов, Татьяна Сорочинская и Владимир Бродский;
- От Белоярской группы — Елизавета Шмакова, Алена Синичкина и Галина Болдырева;
- От Богдановичской группы — Виктор Хрунев, Максим Владимиров и Юрий Шейн;
- От Березовской группы — Леонид Буйный, Евгения Власова и Антон Садилов;
- От Верх-Исетской группы — Александр Куделькин, Ярослав Щербаков и Олег Сергеев;
- От Железнодорожной группы — Галина Лысенко, Артем Калетин и Константин Пономарев;
- От Кировской группы — Владимир Собянин, Валентина Комкова и Руслан Зинатуллин;
- От Ленинской группы — Ольга Лопарева, Наталья Таврина и Александр Стрельников;
- От Октябрьской группы — Светлана Вяткина, Андрей Талевлин и Иван Большаков;
- От Орджоникидзевской группы — Алена Кириллова, Егор Ермаков и Оксана Боярская;
- От Чкаловской группы — Виктор Чуприянов, Оксана Щедрина и Павел Мехоношин;
- От Ирбитской группы — Роман Гилев, Ольга Колоколова и Владимир Перевалов;
- От Каменск-Уральской группы — Олег Кондратов, Иван Дорофеев и Полина Лермант;
- От Верхнепышминской группы — Евгений Баскаков, Марижат Рамазанова и Софья Федорова;
- От Краснотурьинской группы — Антон Параманов и Илья Степанов;
- От Краноуральской группы — Александра Скорополитова и Светлана Смирнова;
- От Красноуфимской группы — Шана Огней и Владимир Садофьев;
- От Дзержинской группы — Егор Ситников и Яна Зенкина;
- От Ленинской группы Нижнего Тагила — Вячеслав Смирнов и Анатолий Ноговицын;
- От Тагилстроевской группы — Никита Кириллов и Ахмед Абазов;
- От Первоуральской группы — Михаил Домрачев, Владислав Аркадьев и Артем Снеговский;
- От Ревдинской группы — Дмитрий Юрков и Татьяна Оленина;
- От Серовской группы — Антон Мезенцев, Никита Корнилова и Григорий Гришин;
- От Сысертской группы — Сергей Логинов, Василий Еремин и Евгений Каверзин.
Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб.
«Яблоко» стало второй партией в Свердловской области, которая выдвинула своих кандидатов в региональное заксобрание. Ранее, 20 июня, 103 своих претендента заявила «Единая Россия», включая губернатора Дениса Паслера и 29 действующих депутатов областного парламента из 50. Председатель регионального избиркома Елена Клименко отмечала, что большая часть партий выдвинет своих кандидатов на конференциях в начале июля. Своих претендентов без сбора подписей помимо «Единой России» и «Яблока» смогут заявить КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди». Другим партиям для участия в выборах в заксобрание предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе.
Выборы депутатов заксобрания VIII созыва проходили в 2021 году с 17 по 19 сентября, явка избирателей на них составила 47,82%. По итогам голосования кандидаты от «Единой России» (ЕР) взяли 33 мандата (23 по округам и 10 по партсписку), КПРФ — девять (два по округам и семь по списку), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — четыре, ЛДПР и «Новые люди» (НЛ) — по два (все по партспискам). Партсписок «Яблока» получил поддержку 43 575 человек (2,75%) и по числу голосов занял шестое место, опередив «Зеленую альтернативу» (1,24%) и Партию роста (0,69%). С этим, организацию обошли кандидаты от НЛ (9,19%), ЛДПР (9,35%), СРЗП (14,5%), КПРФ (22,98%) и ЕР (35,56%).