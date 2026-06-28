«Яблоко» выдвинуло 94 кандидата в депутаты заксобрания Свердловской области

Партия «Яблоко» утвердила 94 претендентов в депутаты законодательного собрания Свердловской области в рамках своего XXIII съезда в Москве. Среди них 23 кандидата рассчитывают избраться по одномандатным округам, 71 — по списку партии (68 из них включили в территориальные группы, троих — в общеобластную часть).

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В частности, в общеобластную часть списка вошли:

1. Депутат гордумы Екатеринбурга трех созывов, юрист, политический консультант Константин Киселев;

2. Инженер Татьяна Горшкалева;

3. Экс-депутат гордумы Екатеринбурга от «Справедливой России — Патриоты — За правду», эксперт в сфере IT и автоматизации бизнеса Алексей Холодарев.

Руководитель свердловского реготделения «Яблока» Максим Петлин рассказал «Ъ-Урал», что кандидатами по одномандатным округам стали:

Лариса Пинаева (Алапаевский округ);

(Алапаевский округ); Владимир Севостьянов (Асбестовский округ);

(Асбестовский округ); Елизавета Шмакова (Белоярский округ);

(Белоярский округ); Виктор Хрунев (Богдановичский округ);

(Богдановичский округ); Леонид Буйный (Березовский округ);

(Березовский округ); Александр Куделькин (Верх-Исетский округ);

(Верх-Исетский округ); Галина Лысенко (Железнодорожный округ);

(Железнодорожный округ); Владимир Собянин (Кировский округ);

(Кировский округ); Ольга Лопарева (Ленинский округ);

(Ленинский округ); Светлана Вяткина (Октябрьский округ);

(Октябрьский округ); Алена Кириллова (Орджоникидзевский округ);

(Орджоникидзевский округ); Виктор Чуприянов (Чкаловский округ);

(Чкаловский округ); Роман Гилев (Ирбитский округ);

(Ирбитский округ); Олег Кондратов (Каменск-Уральский округ);

(Каменск-Уральский округ); Евгений Баскаков (Верхнепышминский округ);

(Верхнепышминский округ); Александра Скорополитова (Красноуральский округ);

(Красноуральский округ); Шана Огней (Красноуфимский округ);

(Красноуфимский округ); Егор Ситников (Дзержинский округ);

(Дзержинский округ); Вячеслав Смирнов (Ленинский округ Нижнего Тагила);

(Ленинский округ Нижнего Тагила); Никита Кириллов (Тагилстроевский округ);

(Тагилстроевский округ); Михаил Домрачев (Первоуральский округ);

(Первоуральский округ); Дмитрий Юрков (Ревдинский округ);

(Ревдинский округ); Сергей Логинов (Сысертский округ).

По словам господина Петлина, в Серовском и Краснотурьинском одномандатных округах «Яблоко» не стало выдвигать кандидатов.

В региональные группы претендентов вошли:

От Алапаевской группы — Лариса Пинаева, Майя Завьялова и Ренат Салахов;

— Лариса Пинаева, Майя Завьялова и Ренат Салахов; От Асбестовской группы — Владимир Севостьянов, Татьяна Сорочинская и Владимир Бродский;

— Владимир Севостьянов, Татьяна Сорочинская и Владимир Бродский; От Белоярской группы — Елизавета Шмакова, Алена Синичкина и Галина Болдырева;

— Елизавета Шмакова, Алена Синичкина и Галина Болдырева; От Богдановичской группы — Виктор Хрунев, Максим Владимиров и Юрий Шейн;

— Виктор Хрунев, Максим Владимиров и Юрий Шейн; От Березовской группы — Леонид Буйный, Евгения Власова и Антон Садилов;

— Леонид Буйный, Евгения Власова и Антон Садилов; От Верх-Исетской группы — Александр Куделькин, Ярослав Щербаков и Олег Сергеев;

— Александр Куделькин, Ярослав Щербаков и Олег Сергеев; От Железнодорожной группы — Галина Лысенко, Артем Калетин и Константин Пономарев;

— Галина Лысенко, Артем Калетин и Константин Пономарев; От Кировской группы — Владимир Собянин, Валентина Комкова и Руслан Зинатуллин;

— Владимир Собянин, Валентина Комкова и Руслан Зинатуллин; От Ленинской группы — Ольга Лопарева, Наталья Таврина и Александр Стрельников;

— Ольга Лопарева, Наталья Таврина и Александр Стрельников; От Октябрьской группы — Светлана Вяткина, Андрей Талевлин и Иван Большаков;

— Светлана Вяткина, Андрей Талевлин и Иван Большаков; От Орджоникидзевской группы — Алена Кириллова, Егор Ермаков и Оксана Боярская;

— Алена Кириллова, Егор Ермаков и Оксана Боярская; От Чкаловской группы — Виктор Чуприянов, Оксана Щедрина и Павел Мехоношин;

— Виктор Чуприянов, Оксана Щедрина и Павел Мехоношин; От Ирбитской группы — Роман Гилев, Ольга Колоколова и Владимир Перевалов;

— Роман Гилев, Ольга Колоколова и Владимир Перевалов; От Каменск-Уральской группы — Олег Кондратов, Иван Дорофеев и Полина Лермант;

— Олег Кондратов, Иван Дорофеев и Полина Лермант; От Верхнепышминской группы — Евгений Баскаков, Марижат Рамазанова и Софья Федорова;

— Евгений Баскаков, Марижат Рамазанова и Софья Федорова; От Краснотурьинской группы — Антон Параманов и Илья Степанов;

— Антон Параманов и Илья Степанов; От Краноуральской группы — Александра Скорополитова и Светлана Смирнова;

— Александра Скорополитова и Светлана Смирнова; От Красноуфимской группы — Шана Огней и Владимир Садофьев;

— Шана Огней и Владимир Садофьев; От Дзержинской группы — Егор Ситников и Яна Зенкина;

— Егор Ситников и Яна Зенкина; От Ленинской группы Нижнего Тагила — Вячеслав Смирнов и Анатолий Ноговицын;

— Вячеслав Смирнов и Анатолий Ноговицын; От Тагилстроевской группы — Никита Кириллов и Ахмед Абазов;

— Никита Кириллов и Ахмед Абазов; От Первоуральской группы — Михаил Домрачев, Владислав Аркадьев и Артем Снеговский;

— Михаил Домрачев, Владислав Аркадьев и Артем Снеговский; От Ревдинской группы — Дмитрий Юрков и Татьяна Оленина;

— Дмитрий Юрков и Татьяна Оленина; От Серовской группы — Антон Мезенцев, Никита Корнилова и Григорий Гришин;

— Антон Мезенцев, Никита Корнилова и Григорий Гришин; От Сысертской группы — Сергей Логинов, Василий Еремин и Евгений Каверзин.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб.

«Яблоко» стало второй партией в Свердловской области, которая выдвинула своих кандидатов в региональное заксобрание. Ранее, 20 июня, 103 своих претендента заявила «Единая Россия», включая губернатора Дениса Паслера и 29 действующих депутатов областного парламента из 50. Председатель регионального избиркома Елена Клименко отмечала, что большая часть партий выдвинет своих кандидатов на конференциях в начале июля. Своих претендентов без сбора подписей помимо «Единой России» и «Яблока» смогут заявить КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди». Другим партиям для участия в выборах в заксобрание предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе.