Двум коммунистам отказали в регистрации на выборах в свердловское заксобрание
Избирательная комиссия Свердловской области утвердила 101 кандидата в депутаты законодательного собрания региона от КПРФ из 103 ранее выдвинутых партией. Согласно опубликованному постановлению, из списка претендентов по единому округу были исключены экс-депутат думы Асбеста, действующий руководитель «Парка новой культуры» в Первоуральске Наталья Крылова (занимала второе место в Первоуральской тергруппе) и Александра Корнева (находился на третьей позиции в Дзержинской тергруппе).
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Как сказано в документе, госпожа Крылова не предоставила согласие баллотироваться и иные документы для выдвижения, господин Корнев — не подписал свои сведения о размере и об источниках доходов. В свердловском обкоме КПРФ «Ъ-Урал» сообщили, что «не в курсе» соответствующего решения избиркома.
С этим, комиссия не выявила нарушений в документах других кандидатах. В качестве претендентов в составе общеобластной части партсписка были зарегистрированы:
1. Вице-спикер свердловского заксобрания, первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев;
2. Депутат Госдумы пяти созывов Николай Езерский;
3. Депутат свердловского заксобрания Римма Скоморохова.
В территориальные группы партсписка кандидатов от коммунистов вошли:
- В Алапаевскую — депутат думы Артемовского, пенсионер Екатерина Котлова, индивидуальный предприниматель Тимофей Могила и руководитель регионального подразделения компании «Линдэйли» Алексей Николаев;
- В Асбестовскую — учитель в школе №30 в Реже Анастасия Куницына, депутат думы Асбеста, главный инженер в компании «Прометей» Евгений Шабанов и учитель начальных классов в школе №4 в Реже Юлия Пичугина;
- В Белоярскую — пенсионер Марат Аляутдинов, депутат думы Заречного, безработный Юрий Бутаков и военнослужащий Захар Казанцев;
- В Богдановичскую — депутат Пышминского района, пенсионер Владимир Лыжин, депутат думы Кашылова, самозанятая Светлана Хомутинина и депутат думы Талицы, домохозяйка Светлана Васильева;
- В Березовскую — заместитель директора в компании «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин, инженер-конструкт первой категории в опытном конструкторском бюро «Новатор» Вениамин Бродягин и профессор кафедры менеджмента и экономической теории в Уральском государственном аграрном университете Владимир Набоков.
- В Верх-Исетскую — индивидуальный предприниматель Николай Николаев, безработный Алексей Канаш и преподаватель в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже Роман Шабардин;
- В Железнодорожную — старший программист в компании «Авторапорт» Леонид Лямин, индивидуальный предприниматель Данила Попов и электрогазосварщик второй категории в компании «Риал систем» Евгений Глухов;
- В Кировскую — помощник депутата свердловского заксобрания, экс-депутат гордумы Екатеринбурга Роман Ступников, адвокат Олеся Плечко и самозанятый Виталий Озеров;
- В Ленинскую — депутат думы Карпинска, юрисконсульт Дмитрий Дума, специалист по страхованию и кредитованию Валентина Пермякова и президент фонда социальной направленности медиапрограмм и проектов для детей и молодежи «Возрождение» Татьяна Закирова;
- В Октябрьскую — инспектор по контролю за исполнением поручений в свердловском обкоме КПРФ Сергей Черкасов, правовой инспектор труда в Свердловской областной организации Российского профсоюза работников промышленности Иван Морозов и директор компании «Волна» Сергей Савченко;
- В Орджоникидзевскую — директор компании «Стройдизель индустрия» Павел Шутов, инженер-программист в бюро по технологической подготовке производства на обрабатывающих центрах отдела программного обеспечения станков с ЧПУ технологической дирекции Уралмашзавода Андрей Папуловский и пенсионер Борис Береснев;
- В Чкаловскую — помощник депутата свердловского заксобрания Виталий Ряписов, пенсионер Дмитрий Никаноров и ведущий инженер отдела главного энергетика уральского филиала компании «Газпром газомоторное топливо» Максим Гавриков.
- В Ирбитскую — технический эксперт Михаил Захаров, пенсионер Сергей Медов и безработный Роман Багриновский;
- В Каменск-Уральскую — санитарка психоневрологического отделения Каменск-Уральского дома социального обслуживания Ольга Бахарева, заместитель коммерческого директора компании «Сарапульский ЛВЗ» по внешнеэкономической деятельности Иван Гаврилов и учитель школы №123 Дмитрий Карпов;
- В Верхнепышминскую — первый секретарь челябинского обкома КПРФ Денис Курочкин, депутат думы Верхней Пышмы, заместитель начальника управления в УГМК Константин Морозов и пенсионер Елена Калашникова;
- В Краснотурьинскую — учитель школы №17 Антон Биссинг, депутат думы Карпинска, директор компании «Сталининград» Андрей Бычков и пенсионер Александр Галкин;
- В Краноуральскую — депутат свердловского заксобрания, депутат Габбас Даутов, пенсионер Тамара Мелентьева и индивидуальный предприниматель Василий Петрецкий;
- В Красноуфимскую — депутат свердловского заксобрания Олег Гордеев, пенсионер Андрей Баженов и учитель школы № 45 в Шалинском районе Сергей Харин;
- В Дзержинскую — начальник сектора в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения Анатолий Марченков и старший мастер на Уралвагонзаводе Михаил Бояркин;
- В Ленинскую Нижнего Тагила — пенсионер, экс-депутат свердловского заксобрания Николай Коробейников, руководитель фракции КПРФ в гордуме Екатеринбурга, помощник депутата Госдумы по работе на территории Свердловской области Виктория Ивачева и директор департамента развития имущественного комплекса в Уральском государственном экономическом университете Сергей Саранчук;
- В Тагилстроевскую — директор компании «Сэтком» Андрей Шестериков, управляющий в компании «Чистый город», экс-кандидат в мэры Нижнего Тагила Федор Трачук и безработный Захар Седяев;
- В Первоуральскую — генеральный директор компании «НПП "Индустрия" МП» Дмитрий Ремезов и генеральный директор компании «МПХ» Сергей Латаев;
- В Ревдинскую — директор юридической компании «Респект» Максим Бурлаков, генеральный директор компании «Ронич» Александр Тюриков и делопроизводитель-кассир в спортивно-технической школе им. Героя РФ Ивана Марина Наталья Маренцева;
- В Серовскую — депутат думы Серова, преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины Игорь Чудов, военнослужащий Валерий Цыбин и тренер-преподаватель отделения спортивной подготовки по плаванию в спортивной школе олимпийского резерва «Юность» Алексей Минабашев;
- В Сысертскую — руководитель АНО «Совдом» Вячеслав Волис, старший менеджер в компании «Тойс Маркет» Александр Гордеев и заместитель директора в компании «Мир подшипников» Елена Сергеева.
Кандидатами по одномандатным округам утверждены:
- По Алапаевскому — индивидуальный предприниматель Тимофей Могила;
- По Асбестовскому — главный инженер в компании «Прометей» Евгений Шабанов;
- По Белоярскому — военнослужащий Захар Казанцев;
- По Богдановичскому — депутат Пышминского района, пенсионер Владимир Лыжин;
- По Березовскому — заместитель директора в компании «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин;
- По Верх-Исетскому — индивидуальный предприниматель Николай Николаев;
- По Железнодорожному — индивидуальный предприниматель Данила Попов;
- По Кировскому — адвокат Олеся Плечко;
- По Ленинскому — депутат думы Карпинска, юрисконсульт Дмитрий Дума;
- По Октябрьскому — директор компании «Волна» Сергей Савченко;
- По Орджоникидзевский — президент фонда социальной направленности медиапрограмм и проектов для детей и молодежи «Возрождение» Татьяна Закирова;
- По Чкаловскому — руководитель фракции КПРФ в гордуме Екатеринбурга, помощник депутата Госдумы по работе на территории Свердловской области Виктория Ивачева;
- По Ирбитскому — технический эксперт Михаил Захаров;
- По Каменск-Уральскому — санитарка психоневрологического отделения Каменск-Уральского дома социального обслуживания Ольга Бахарева;
- По Верхнепышминскому — депутат свердловского заксобрания Римма Скоморохова;
- По Краснотурьинскому — депутат думы Карпинска, директор компании «Сталининград» Андрей Бычков;
- По Красноуральскому — депутат свердловского заксобрания Габбас Даутов;
- По Красноуфимскому — пенсионер Сергей Медов;
- По Дзержинскому — старший мастер на Уралвагонзаводе Михаил Бояркин;
- По Ленинскому Нижнего Тагила — пенсионер Дмитрий Никаноров;
- По Тагилстроевскому — управляющий в компании «Чистый город», экс-кандидат в мэры Нижнего Тагила Федор Трачук
- По Первоуральскому — генеральный директор компании «МПХ» Сергей Латаев;
- По Ревдинскому — генеральный директор компании «Ронич» Александр Тюриков;
- По Серовскому — депутат думы Серова, преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины Игорь Чудов
- По Сысертскому — депутат свердловского заксобрания Олег Гордеев.
Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб.
Своих кандидатов в свердловское заксобрание выдвинули все парламентские партии, включая КПРФ: по 103 своих претендента (максимально возможное число) заявили «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Другим партиям (кроме «Яблока») для участия в выборах в региональный парламент предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе. Регистрация кандидатов завершится 5 августа.
Выборы депутатов заксобрания VIII созыва проходили в 2021 году с 17 по 19 сентября, явка избирателей на них составила 47,82%. По итогам голосования кандидаты от «Единой России» взяли 33 мандата (23 по округам и 10 по партсписку), КПРФ — девять (два по округам и семь по списку), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — четыре, ЛДПР и «Новые люди» — по два (все по партспискам). Партсписок «Единой России» получил 35,56% голосов, КПРФ — 22,98%, СРЗП — 14,5%, ЛДПР — 9,35%, «Новых людей» — 9,19%, «Яблока» — 2,75%, «Зеленой альтернативы» — 1,24% и Партии роста — 0,69%.