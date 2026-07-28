Двум коммунистам отказали в регистрации на выборах в свердловское заксобрание

Избирательная комиссия Свердловской области утвердила 101 кандидата в депутаты законодательного собрания региона от КПРФ из 103 ранее выдвинутых партией. Согласно опубликованному постановлению, из списка претендентов по единому округу были исключены экс-депутат думы Асбеста, действующий руководитель «Парка новой культуры» в Первоуральске Наталья Крылова (занимала второе место в Первоуральской тергруппе) и Александра Корнева (находился на третьей позиции в Дзержинской тергруппе).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Как сказано в документе, госпожа Крылова не предоставила согласие баллотироваться и иные документы для выдвижения, господин Корнев — не подписал свои сведения о размере и об источниках доходов. В свердловском обкоме КПРФ «Ъ-Урал» сообщили, что «не в курсе» соответствующего решения избиркома.

С этим, комиссия не выявила нарушений в документах других кандидатах. В качестве претендентов в составе общеобластной части партсписка были зарегистрированы:

1. Вице-спикер свердловского заксобрания, первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев;

2. Депутат Госдумы пяти созывов Николай Езерский;

3. Депутат свердловского заксобрания Римма Скоморохова.

В территориальные группы партсписка кандидатов от коммунистов вошли:

В Алапаевскую — депутат думы Артемовского, пенсионер Екатерина Котлова, индивидуальный предприниматель Тимофей Могила и руководитель регионального подразделения компании «Линдэйли» Алексей Николаев;

— депутат думы Артемовского, пенсионер Екатерина Котлова, индивидуальный предприниматель Тимофей Могила и руководитель регионального подразделения компании «Линдэйли» Алексей Николаев; В Асбестовскую — учитель в школе №30 в Реже Анастасия Куницына, депутат думы Асбеста, главный инженер в компании «Прометей» Евгений Шабанов и учитель начальных классов в школе №4 в Реже Юлия Пичугина;

— учитель в школе №30 в Реже Анастасия Куницына, депутат думы Асбеста, главный инженер в компании «Прометей» Евгений Шабанов и учитель начальных классов в школе №4 в Реже Юлия Пичугина; В Белоярскую — пенсионер Марат Аляутдинов, депутат думы Заречного, безработный Юрий Бутаков и военнослужащий Захар Казанцев;

— пенсионер Марат Аляутдинов, депутат думы Заречного, безработный Юрий Бутаков и военнослужащий Захар Казанцев; В Богдановичскую — депутат Пышминского района, пенсионер Владимир Лыжин, депутат думы Кашылова, самозанятая Светлана Хомутинина и депутат думы Талицы, домохозяйка Светлана Васильева;

— депутат Пышминского района, пенсионер Владимир Лыжин, депутат думы Кашылова, самозанятая Светлана Хомутинина и депутат думы Талицы, домохозяйка Светлана Васильева; В Березовскую — заместитель директора в компании «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин, инженер-конструкт первой категории в опытном конструкторском бюро «Новатор» Вениамин Бродягин и профессор кафедры менеджмента и экономической теории в Уральском государственном аграрном университете Владимир Набоков.

— заместитель директора в компании «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин, инженер-конструкт первой категории в опытном конструкторском бюро «Новатор» Вениамин Бродягин и профессор кафедры менеджмента и экономической теории в Уральском государственном аграрном университете Владимир Набоков. В Верх-Исетскую — индивидуальный предприниматель Николай Николаев, безработный Алексей Канаш и преподаватель в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже Роман Шабардин;

— индивидуальный предприниматель Николай Николаев, безработный Алексей Канаш и преподаватель в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже Роман Шабардин; В Железнодорожную — старший программист в компании «Авторапорт» Леонид Лямин, индивидуальный предприниматель Данила Попов и электрогазосварщик второй категории в компании «Риал систем» Евгений Глухов;

— старший программист в компании «Авторапорт» Леонид Лямин, индивидуальный предприниматель Данила Попов и электрогазосварщик второй категории в компании «Риал систем» Евгений Глухов; В Кировскую — помощник депутата свердловского заксобрания, экс-депутат гордумы Екатеринбурга Роман Ступников, адвокат Олеся Плечко и самозанятый Виталий Озеров;

— помощник депутата свердловского заксобрания, экс-депутат гордумы Екатеринбурга Роман Ступников, адвокат Олеся Плечко и самозанятый Виталий Озеров; В Ленинскую — депутат думы Карпинска, юрисконсульт Дмитрий Дума, специалист по страхованию и кредитованию Валентина Пермякова и президент фонда социальной направленности медиапрограмм и проектов для детей и молодежи «Возрождение» Татьяна Закирова;

— депутат думы Карпинска, юрисконсульт Дмитрий Дума, специалист по страхованию и кредитованию Валентина Пермякова и президент фонда социальной направленности медиапрограмм и проектов для детей и молодежи «Возрождение» Татьяна Закирова; В Октябрьскую — инспектор по контролю за исполнением поручений в свердловском обкоме КПРФ Сергей Черкасов, правовой инспектор труда в Свердловской областной организации Российского профсоюза работников промышленности Иван Морозов и директор компании «Волна» Сергей Савченко;

— инспектор по контролю за исполнением поручений в свердловском обкоме КПРФ Сергей Черкасов, правовой инспектор труда в Свердловской областной организации Российского профсоюза работников промышленности Иван Морозов и директор компании «Волна» Сергей Савченко; В Орджоникидзевскую — директор компании «Стройдизель индустрия» Павел Шутов, инженер-программист в бюро по технологической подготовке производства на обрабатывающих центрах отдела программного обеспечения станков с ЧПУ технологической дирекции Уралмашзавода Андрей Папуловский и пенсионер Борис Береснев;

— директор компании «Стройдизель индустрия» Павел Шутов, инженер-программист в бюро по технологической подготовке производства на обрабатывающих центрах отдела программного обеспечения станков с ЧПУ технологической дирекции Уралмашзавода Андрей Папуловский и пенсионер Борис Береснев; В Чкаловскую — помощник депутата свердловского заксобрания Виталий Ряписов, пенсионер Дмитрий Никаноров и ведущий инженер отдела главного энергетика уральского филиала компании «Газпром газомоторное топливо» Максим Гавриков.

— помощник депутата свердловского заксобрания Виталий Ряписов, пенсионер Дмитрий Никаноров и ведущий инженер отдела главного энергетика уральского филиала компании «Газпром газомоторное топливо» Максим Гавриков. В Ирбитскую — технический эксперт Михаил Захаров, пенсионер Сергей Медов и безработный Роман Багриновский;

— технический эксперт Михаил Захаров, пенсионер Сергей Медов и безработный Роман Багриновский; В Каменск-Уральскую — санитарка психоневрологического отделения Каменск-Уральского дома социального обслуживания Ольга Бахарева, заместитель коммерческого директора компании «Сарапульский ЛВЗ» по внешнеэкономической деятельности Иван Гаврилов и учитель школы №123 Дмитрий Карпов;

— санитарка психоневрологического отделения Каменск-Уральского дома социального обслуживания Ольга Бахарева, заместитель коммерческого директора компании «Сарапульский ЛВЗ» по внешнеэкономической деятельности Иван Гаврилов и учитель школы №123 Дмитрий Карпов; В Верхнепышминскую — первый секретарь челябинского обкома КПРФ Денис Курочкин, депутат думы Верхней Пышмы, заместитель начальника управления в УГМК Константин Морозов и пенсионер Елена Калашникова;

— первый секретарь челябинского обкома КПРФ Денис Курочкин, депутат думы Верхней Пышмы, заместитель начальника управления в УГМК Константин Морозов и пенсионер Елена Калашникова; В Краснотурьинскую — учитель школы №17 Антон Биссинг, депутат думы Карпинска, директор компании «Сталининград» Андрей Бычков и пенсионер Александр Галкин;

— учитель школы №17 Антон Биссинг, депутат думы Карпинска, директор компании «Сталининград» Андрей Бычков и пенсионер Александр Галкин; В Краноуральскую — депутат свердловского заксобрания, депутат Габбас Даутов, пенсионер Тамара Мелентьева и индивидуальный предприниматель Василий Петрецкий;

— депутат свердловского заксобрания, депутат Габбас Даутов, пенсионер Тамара Мелентьева и индивидуальный предприниматель Василий Петрецкий; В Красноуфимскую — депутат свердловского заксобрания Олег Гордеев, пенсионер Андрей Баженов и учитель школы № 45 в Шалинском районе Сергей Харин;

— депутат свердловского заксобрания Олег Гордеев, пенсионер Андрей Баженов и учитель школы № 45 в Шалинском районе Сергей Харин; В Дзержинскую — начальник сектора в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения Анатолий Марченков и старший мастер на Уралвагонзаводе Михаил Бояркин;

— начальник сектора в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения Анатолий Марченков и старший мастер на Уралвагонзаводе Михаил Бояркин; В Ленинскую Нижнего Тагила — пенсионер, экс-депутат свердловского заксобрания Николай Коробейников, руководитель фракции КПРФ в гордуме Екатеринбурга, помощник депутата Госдумы по работе на территории Свердловской области Виктория Ивачева и директор департамента развития имущественного комплекса в Уральском государственном экономическом университете Сергей Саранчук;

— пенсионер, экс-депутат свердловского заксобрания Николай Коробейников, руководитель фракции КПРФ в гордуме Екатеринбурга, помощник депутата Госдумы по работе на территории Свердловской области Виктория Ивачева и директор департамента развития имущественного комплекса в Уральском государственном экономическом университете Сергей Саранчук; В Тагилстроевскую — директор компании «Сэтком» Андрей Шестериков, управляющий в компании «Чистый город», экс-кандидат в мэры Нижнего Тагила Федор Трачук и безработный Захар Седяев;

— директор компании «Сэтком» Андрей Шестериков, управляющий в компании «Чистый город», экс-кандидат в мэры Нижнего Тагила Федор Трачук и безработный Захар Седяев; В Первоуральскую — генеральный директор компании «НПП "Индустрия" МП» Дмитрий Ремезов и генеральный директор компании «МПХ» Сергей Латаев;

— генеральный директор компании «НПП "Индустрия" МП» Дмитрий Ремезов и генеральный директор компании «МПХ» Сергей Латаев; В Ревдинскую — директор юридической компании «Респект» Максим Бурлаков, генеральный директор компании «Ронич» Александр Тюриков и делопроизводитель-кассир в спортивно-технической школе им. Героя РФ Ивана Марина Наталья Маренцева;

— директор юридической компании «Респект» Максим Бурлаков, генеральный директор компании «Ронич» Александр Тюриков и делопроизводитель-кассир в спортивно-технической школе им. Героя РФ Ивана Марина Наталья Маренцева; В Серовскую — депутат думы Серова, преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины Игорь Чудов, военнослужащий Валерий Цыбин и тренер-преподаватель отделения спортивной подготовки по плаванию в спортивной школе олимпийского резерва «Юность» Алексей Минабашев;

— депутат думы Серова, преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины Игорь Чудов, военнослужащий Валерий Цыбин и тренер-преподаватель отделения спортивной подготовки по плаванию в спортивной школе олимпийского резерва «Юность» Алексей Минабашев; В Сысертскую — руководитель АНО «Совдом» Вячеслав Волис, старший менеджер в компании «Тойс Маркет» Александр Гордеев и заместитель директора в компании «Мир подшипников» Елена Сергеева.

Кандидатами по одномандатным округам утверждены:

По Алапаевскому — индивидуальный предприниматель Тимофей Могила;

— индивидуальный предприниматель Тимофей Могила; По Асбестовскому — главный инженер в компании «Прометей» Евгений Шабанов;

— главный инженер в компании «Прометей» Евгений Шабанов; По Белоярскому — военнослужащий Захар Казанцев;

— военнослужащий Захар Казанцев; По Богдановичскому — депутат Пышминского района, пенсионер Владимир Лыжин;

— депутат Пышминского района, пенсионер Владимир Лыжин; По Березовскому — заместитель директора в компании «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин;

— заместитель директора в компании «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин; По Верх-Исетскому — индивидуальный предприниматель Николай Николаев;

— индивидуальный предприниматель Николай Николаев; По Железнодорожному — индивидуальный предприниматель Данила Попов;

— индивидуальный предприниматель Данила Попов; По Кировскому — адвокат Олеся Плечко;

— адвокат Олеся Плечко; По Ленинскому — депутат думы Карпинска, юрисконсульт Дмитрий Дума;

— депутат думы Карпинска, юрисконсульт Дмитрий Дума; По Октябрьскому — директор компании «Волна» Сергей Савченко;

— директор компании «Волна» Сергей Савченко; По Орджоникидзевский — президент фонда социальной направленности медиапрограмм и проектов для детей и молодежи «Возрождение» Татьяна Закирова;

— президент фонда социальной направленности медиапрограмм и проектов для детей и молодежи «Возрождение» Татьяна Закирова; По Чкаловскому — руководитель фракции КПРФ в гордуме Екатеринбурга, помощник депутата Госдумы по работе на территории Свердловской области Виктория Ивачева;

— руководитель фракции КПРФ в гордуме Екатеринбурга, помощник депутата Госдумы по работе на территории Свердловской области Виктория Ивачева; По Ирбитскому — технический эксперт Михаил Захаров;

— технический эксперт Михаил Захаров; По Каменск-Уральскому — санитарка психоневрологического отделения Каменск-Уральского дома социального обслуживания Ольга Бахарева;

— санитарка психоневрологического отделения Каменск-Уральского дома социального обслуживания Ольга Бахарева; По Верхнепышминскому — депутат свердловского заксобрания Римма Скоморохова;

— депутат свердловского заксобрания Римма Скоморохова; По Краснотурьинскому — депутат думы Карпинска, директор компании «Сталининград» Андрей Бычков;

— депутат думы Карпинска, директор компании «Сталининград» Андрей Бычков; По Красноуральскому — депутат свердловского заксобрания Габбас Даутов;

— депутат свердловского заксобрания Габбас Даутов; По Красноуфимскому — пенсионер Сергей Медов;

— пенсионер Сергей Медов; По Дзержинскому — старший мастер на Уралвагонзаводе Михаил Бояркин;

— старший мастер на Уралвагонзаводе Михаил Бояркин; По Ленинскому Нижнего Тагила — пенсионер Дмитрий Никаноров;

— пенсионер Дмитрий Никаноров; По Тагилстроевскому — управляющий в компании «Чистый город», экс-кандидат в мэры Нижнего Тагила Федор Трачук

— управляющий в компании «Чистый город», экс-кандидат в мэры Нижнего Тагила Федор Трачук По Первоуральскому — генеральный директор компании «МПХ» Сергей Латаев;

— генеральный директор компании «МПХ» Сергей Латаев; По Ревдинскому — генеральный директор компании «Ронич» Александр Тюриков;

— генеральный директор компании «Ронич» Александр Тюриков; По Серовскому — депутат думы Серова, преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины Игорь Чудов

— депутат думы Серова, преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины Игорь Чудов По Сысертскому — депутат свердловского заксобрания Олег Гордеев.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб.

Своих кандидатов в свердловское заксобрание выдвинули все парламентские партии, включая КПРФ: по 103 своих претендента (максимально возможное число) заявили «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Другим партиям (кроме «Яблока») для участия в выборах в региональный парламент предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе. Регистрация кандидатов завершится 5 августа.

Выборы депутатов заксобрания VIII созыва проходили в 2021 году с 17 по 19 сентября, явка избирателей на них составила 47,82%. По итогам голосования кандидаты от «Единой России» взяли 33 мандата (23 по округам и 10 по партсписку), КПРФ — девять (два по округам и семь по списку), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — четыре, ЛДПР и «Новые люди» — по два (все по партспискам). Партсписок «Единой России» получил 35,56% голосов, КПРФ — 22,98%, СРЗП — 14,5%, ЛДПР — 9,35%, «Новых людей» — 9,19%, «Яблока» — 2,75%, «Зеленой альтернативы» — 1,24% и Партии роста — 0,69%.

Василий Алексеев