«Новые люди» выдвинули 103 кандидата на выборы в свердловское заксобрание

Партия «Новые люди» утвердила 103 претендентов в депутаты законодательного собрания Свердловской области в рамках своего съезда в Екатеринбурге. Среди них 25 кандидата рассчитывают избраться по одномандатным округам, 78 — по списку партии (75 из них включили в территориальные группы, троих — в общерегиональную часть).

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В разговоре с «Ъ-Урал» руководитель фракции «Новые люди» в свердловском заксобрании Рант Краев заявил, что партийцы намерены увеличить число своих представителей в региональном парламенте с двух до пяти депутатов по итогам выборов в сентябре. «Настрой — боевой, будем работать. Уверен, что свердловчане поддержат политику здравого смысла, Россию будущего, страну, в которой охота жить»,— подчеркнул он.

По итогам съезда делегаты проголосовали за включение в общерегиональную часть партсписка «Новых людей»:

1. Депутата Госдумы одного созыва от «Новых людей», экс-кандидата в губернаторы Свердловской области Александра Демина;

2. Депутата свердловского заксобрания от «Новых людей», бывшего претендента в главы Среднего Урала Ранта Краева;

3. Депутата свердловского заксобрания от ЛДПР, директора медицинского центра «Гармония» в Екатеринбурге Леонида Хаютина.

Кандидатами по одномандатным округам стали:

Генеральный директор компании «Этернис», начальник юридического отдела организации «ЮниорМайнингИнвест» Ольга Наумик (Алапаевский округ);

(Алапаевский округ); Директор компания «Максима» Наталья Мусальникова (Асбестовский округ);

(Асбестовский округ); Директор «РТС Трейд» Роман Жуков (Белоярский округ);

(Белоярский округ); Товаровед-оценщик в компании «Техноточка» Вячеслав Евланов (Богдановичский округ);

(Богдановичский округ); Рант Краев (Березовский округ);

(Березовский округ); Руководитель свердловского реготделения «Новых людей», экс-кандидат в мэры Екатеринбурга Ирина Виноградова (Верх-Исетский округ);

(Верх-Исетский округ); Индивидуальный предприниматель Павел Каргин (Железнодорожный округ);

(Железнодорожный округ); Индивидуальный предприниматель Юрий Митин (Кировский округ);

(Кировский округ); Основатель компании «Seven Mebel», экс-кандидат в депутаты гордумы Екатеринбурга Дмитрий Дымшаков (Ленинский округ);

(Ленинский округ); Генеральный директор юридической фирмы «Левъ» Арсений Артюх (Октябрьский округ);

(Октябрьский округ); Индивидуальный предприниматель, президент федерации спортивной гимнастики Екатеринбурга Никита Лежанкин (Орджоникидзевский округ);

(Орджоникидзевский округ); Генеральный директор компании «Никос Холдинг» Михаил Осинцев (Чкаловский округ);

(Чкаловский округ); Директор компании «Счастье Есть! Еда с душой» Анна Мелких (Ирбитский округ);

(Ирбитский округ); Оператор линии пайки плат в производственном объединении «Октябрь» Руслан Бикташев (Каменск-Уральский округ);

(Каменск-Уральский округ); Менеджер по работе с клиентами компании «Спецлампа» Алан Цекоев (Верхнепышминский округ);

(Верхнепышминский округ); Программист в компании «Курсон» Алексей Никитин (Краснотурьинский округ);

(Краснотурьинский округ); Директор компании «Образ жизни» Валерий Молоков (Красноуральский округ)

(Красноуральский округ) Индивидуальный предприниматель Алексей Фомин (Красноуфимский округ);

(Красноуфимский округ); Директор компании «Ай-ти скилл» Александр Медведев (Дзержинский округ);

(Дзержинский округ); Индивидуальный предприниматель Дмитрий Глебов (Ленинский округ Нижнего Тагила);

(Ленинский округ Нижнего Тагила); Директор компании «Союз Металл» Евгений Лифанов (Тагилстроевский округ);

(Тагилстроевский округ); Индивидуальный предприниматель Руслан Боровских (Первоуральский округ);

(Первоуральский округ); Директор Центра поддержки и развития молодежного предпринимательства Михаил Валявин (Ревдинский округ);

(Ревдинский округ); Руководитель отдела в компании «Интегра» Антон Шарапов (Серовский округ);

(Серовский округ); Индивидуальный предприниматель Любовь Кунцевич (Сысертский округ).

В территориальные группы партсписка претендентов вошли:

От Алапаевской группы — директор физкультурно-оздоровительного центра «Сигнал» Михаил Корелин, преподаватель-организатор в школе №56 Александр Матушкин и самозанятый Александр Маслов;

— директор физкультурно-оздоровительного центра «Сигнал» Михаил Корелин, преподаватель-организатор в школе №56 Александр Матушкин и самозанятый Александр Маслов; От Асбестовской группы — Наталья Мусальникова, директор компаний «Феникс» и «Уральская дробильно-сортировочная компания» Григорий Фоминых и директор «ТСК г. Реж» Александр Зайцев;

— Наталья Мусальникова, директор компаний «Феникс» и «Уральская дробильно-сортировочная компания» Григорий Фоминых и директор «ТСК г. Реж» Александр Зайцев; От Белоярской группы — Роман Жуков, индивидуальный предприниматель Сергея Костяков и студент УрФУ Ярослав Гольдштейн;

— Роман Жуков, индивидуальный предприниматель Сергея Костяков и студент УрФУ Ярослав Гольдштейн; От Богдановичской группы — Вячеслав Евланов, контент-менеджер компании «Виктори» Александр Колпаков и учитель истории в лицее №100 Екатеринбурга Трофим Воробьев;

— Вячеслав Евланов, контент-менеджер компании «Виктори» Александр Колпаков и учитель истории в лицее №100 Екатеринбурга Трофим Воробьев; От Березовской группы — заместитель директора по развитию Парк культуры и отдыха в Березовском Александр Ирисов, хирург-офтальмолог в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн Любава Гараева и инженер, техник первой категории в УрФУ Мария Ястребова;

— заместитель директора по развитию Парк культуры и отдыха в Березовском Александр Ирисов, хирург-офтальмолог в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн Любава Гараева и инженер, техник первой категории в УрФУ Мария Ястребова; От Верх-Исетской группы — Ирина Виноградова, руководитель развития бизнеса компании «Микроклимат» Павел Лукин и помощник депутата свердловского заксобарния Ранта Краева Полина Козловская;

— Ирина Виноградова, руководитель развития бизнеса компании «Микроклимат» Павел Лукин и помощник депутата свердловского заксобарния Ранта Краева Полина Козловская; От Железнодорожной группы — Павел Каргин, инженер производственно-технологического отдела компании «СК Интег», участник праймериз «Единой России» Алексей Ишутин и самозанятый Сергей Виноградов;

— Павел Каргин, инженер производственно-технологического отдела компании «СК Интег», участник праймериз «Единой России» Алексей Ишутин и самозанятый Сергей Виноградов; От Кировской группы — Юрий Митин, самозанятый, экс-руководитель свердловского регионального отделения «Новых людей», глава реготделения партии в Хабаровском крае Егор Невидимов и старший научный сотрудник Институт металлургии УрО РАН Роман Алекторов;

— Юрий Митин, самозанятый, экс-руководитель свердловского регионального отделения «Новых людей», глава реготделения партии в Хабаровском крае Егор Невидимов и старший научный сотрудник Институт металлургии УрО РАН Роман Алекторов; От Ленинской группы — Дмитрий Дымшаков, генеральный директор компании «Реалти Вингс» Мария Грибанова и генеральный директор компании «Олово» Анна Шигенина;

— Дмитрий Дымшаков, генеральный директор компании «Реалти Вингс» Мария Грибанова и генеральный директор компании «Олово» Анна Шигенина; От Октябрьской группы — Арсений Артюх, директор по развитию компании «Электротехника» Олег Кокшаров и самозанятый Денис Разяпов;

— Арсений Артюх, директор по развитию компании «Электротехника» Олег Кокшаров и самозанятый Денис Разяпов; От Орджоникидзевской группы — Никита Лежанкин, руководитель отдела контроля компании «Домстройкомплекс» Анна Галицина и индивидуальный предприниматель Иван Рублев;

— Никита Лежанкин, руководитель отдела контроля компании «Домстройкомплекс» Анна Галицина и индивидуальный предприниматель Иван Рублев; От Чкаловской группы — Михаил Осинцев, самозанятые Никита Курганов и Владимир Селезнев;

— Михаил Осинцев, самозанятые Никита Курганов и Владимир Селезнев; От Ирбитской группы — Анна Мелких, инструктор по обучению в компании «Региональные сети предприятий питания» Георгий Ташкинов и самозанятый Егор Максимов;

— Анна Мелких, инструктор по обучению в компании «Региональные сети предприятий питания» Георгий Ташкинов и самозанятый Егор Максимов; От Каменск-Уральской группы — Руслан Бикташев, директор центра независимой оценки «Бизнес-Эксперт» Андрей Серебряков и директор компании «Технология красоты» Галина Тарейкина;

— Руслан Бикташев, директор центра независимой оценки «Бизнес-Эксперт» Андрей Серебряков и директор компании «Технология красоты» Галина Тарейкина; От Верхнепышминской группы — Алан Цекоев, самозанятый Всеволод Егер и директор компании «Глав-Строй» Глеб Глазунов;

— Алан Цекоев, самозанятый Всеволод Егер и директор компании «Глав-Строй» Глеб Глазунов; От Краснотурьинской группы — Алексей Никитин, специалист юридического отдела компании «Уралшина» Артем Власов и региональный координатор образовательная программа «Капитаны» в Екатеринбурге Александр Князев;

— Алексей Никитин, специалист юридического отдела компании «Уралшина» Артем Власов и региональный координатор образовательная программа «Капитаны» в Екатеринбурге Александр Князев; От Краноуральской группы — Валерий Молоков, индивидуальный предприниматель Ольга Никитина и самозанятый Степан Ишханян;

— Валерий Молоков, индивидуальный предприниматель Ольга Никитина и самозанятый Степан Ишханян; От Красноуфимской группы — Алексей Фомин, фельдшер скорой медицинской помощи Красноуфимской районной больницы Елена Орлова и директор школы №41 в Нижних Сергах Валерьян Гафуров;

— Алексей Фомин, фельдшер скорой медицинской помощи Красноуфимской районной больницы Елена Орлова и директор школы №41 в Нижних Сергах Валерьян Гафуров; От Дзержинской группы — Александр Медведев, генеральный директор компании «Икостракт» Светлана Устюжанина и самозанятый Николай Старков;

— Александр Медведев, генеральный директор компании «Икостракт» Светлана Устюжанина и самозанятый Николай Старков; От Ленинской группы Нижнего Тагила — Дмитрий Глебов, самозанятый Роман Тупицын и учитель школы №8 в Красноуфимске Николай Таланкин;

— Дмитрий Глебов, самозанятый Роман Тупицын и учитель школы №8 в Красноуфимске Николай Таланкин; От Тагилстроевской группы — Евгений Лифанов, самозанятые Артем Самохвалов и Анастасия Гирлянская;

— Евгений Лифанов, самозанятые Артем Самохвалов и Анастасия Гирлянская; От Первоуральской группы — Руслан Боровских, индивидуальный предприниматель Денис Щербаков и самозанятый Никита Щипанов;

— Руслан Боровских, индивидуальный предприниматель Денис Щербаков и самозанятый Никита Щипанов; От Ревдинской группы — Михаил Валявин, менеджер по персоналу в Уральском союзе карате кекусенкайкан «Бсидо» Андрей Загребнев и индивидуальный предприниматель Роман Петренко;

— Михаил Валявин, менеджер по персоналу в Уральском союзе карате кекусенкайкан «Бсидо» Андрей Загребнев и индивидуальный предприниматель Роман Петренко; От Серовской группы — Антон Шарапов, исполнительный директор компании «Старый хлебозавод» Николай Фокеев и самозанятый Галина Ковченкова;

— Антон Шарапов, исполнительный директор компании «Старый хлебозавод» Николай Фокеев и самозанятый Галина Ковченкова; От Сысертской группы — Любовь Кунцевич, начальник караула пожарно-спасательный отряд МЧС Алексей Зворыгин и самозанятый Евгений Шлюндт.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб

На момент публикации кандидатов в свердловское заксобрание помимо «Новых людей» выдвинули «Единая Россия» (заявили 103 претендента) и «Яблоко» (94). Председатель регионального избиркома Елена Клименко отмечала, что большая часть партий выдвинет своих кандидатов на конференциях в начале июля. Своих претендентов без сбора подписей помимо «Единой России», «Новых людей» и «Яблока» смогут заявить КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Другим партиям для участия в выборах в заксобрание предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе.