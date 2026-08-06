Избирком одобрил списки кандидатов в свердловское заксобрание от шести партий

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала списки кандидатов в депутаты законодательного собрания региона, выдвинутые от всех пяти парламентских партий и «Яблока». По данным облизбиркома, всего за 25 мандатов по единому округу поборются 452 претендента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание законодательного собрания Свердловской области

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Здание законодательного собрания Свердловской области

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В частности, комиссия зарегистрировала партсписок:

«Единой России» со 78 кандидатами (максимально возможное число). Три политика вошли в общеобластную часть партсписка, 75 — в состав 25 территориальных групп;

со 78 кандидатами (максимально возможное число). Три политика вошли в общеобластную часть партсписка, 75 — в состав 25 территориальных групп; «Новых людей» со 75 людьми. Трех политиков утвердили в общеобластной части партсписка, 72 — в 25 территориальных группах;

со 75 людьми. Трех политиков утвердили в общеобластной части партсписка, 72 — в 25 территориальных группах; «Яблока» со 71 кандидатом. Трех претендентов одобрили в общеобластной части партсписка, 68 — в 25 территориальных группах;

со 71 кандидатом. Трех претендентов одобрили в общеобластной части партсписка, 68 — в 25 территориальных группах; «Справедливой России» со 78 политиками. Три человека вошли в общеобластную часть партсписка, 75 — в состав 25 территориальных групп;

со 78 политиками. Три человека вошли в общеобластную часть партсписка, 75 — в состав 25 территориальных групп; ЛДПР со 74 кандидатами. Трех кандидатов утвердили в общеобластной части партсписка, 71 — в 25 территориальных группах;

со 74 кандидатами. Трех кандидатов утвердили в общеобластной части партсписка, 71 — в 25 территориальных группах; КПРФ со 76 претендентами. Три человека вошли в общеобластную часть партсписка, 73 — в состав 25 территориальных групп.

Партии «Родина» не удалось зарегистрировать список с 70 своими кандидатами (три в общеобластной части и 67 в 25 территориальных группах) из-за «отсутствия ряда документов». «Вопрос о регистрации списка кандидатов этой политической партии будет рассмотрен на заседании 13 августа»,— добавили в облизбиркоме.

Из всех 149 кандидатов по одномандатным округам комиссия зарегистрировала только 76 человек. В облизбиркоме подчеркнули, что решение по остальным претендентам будет вынесено до 14 августа.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Всего на организацию выборов нового состава регионального парламента и 35 муниципальных дум на Среднем Урале намерены потратить более 317 млн руб.

Этап выдвижения кандидатов в депутаты свердловского заксобрания завершился 31 июля, прием документов на регистрацию — 5 августа. По 103 своих претендента (максимально возможное число) заявили «Единая Россия» (78 политиков рассчитывают избраться по партсписку, 25 — от одномандатных округов), «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», 94 — «Яблоко» (71 человек вошел в партсписок, 23 политика стали кандидатами по одномандатным округам), 70 — «Родина» (партия выдвинула кандидатов только по единому округу), однако до выборов допустили не всех.

Василий Алексеев