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«Справедливая Россия» выдвинула 103 кандидата в заксобрание Свердловской области

Делегаты партийной конференции «Справедливой России» в Екатеринбурге утвердили претендентов на депутатские мандаты в законодательном собрании Свердловской области. Среди них 25 кандидатов рассчитывают избраться по одномандатным округам, 78 — по списку партии (75 из них включили в территориальные группы, троих — в общеобластную часть).

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Андрей Кузнецов

Андрей Кузнецов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Екатерина Есина

Екатерина Есина

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Максим Чирышев

Максим Чирышев

Фото: Сайт «Справедливой России» в Свердловской области

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Андрей Кузнецов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Екатерина Есина

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Максим Чирышев

Фото: Сайт «Справедливой России» в Свердловской области

По итогам конференции делегаты проголосовали за включение в общеобластную часть партсписка «Справедливой России»:

1. Первого заместителя руководителя партийной фракции в Госдуме, председателя совета свердловского реготделения «Справедливой России» Андрея Кузнецова;

2. Депутата заксобрания Свердловской области Екатерину Есину;

3. Действующего участника СВО, офицера, помощника Андрея Кузнецова Максима Чирышева.

В территориальные группы партсписка претендентов от справороссов вошли:

  • В Алапаевскую — Кирилл Ряпосов, Иван Булатов и Михаил Горбунов;
  • В Асбестовскую — Егор Перминов, Марина Шарова и Андрей Коптяев;
  • В Белоярскую — Евгений Попов, Игорь Козлов и Павел Колумбин;
  • В Богдановичскую — Никита Грибков, Станислав Клюкин и Дина Москвина;
  • В Березовскую — Игорь Михайлов, Игорь Абрамов и Екатерина Бурмак;
  • В Верх-Исетскую — Виталий Елькин, Виталий Сухов и Алексей Виноходов;
  • В Железнодорожную — Константин Абатуров, Гулисе Сталилеева и Олег Яковлев;
  • В Кировскую — Любомир Боталов, Евгений Новченко и Сергей Лоскутов;
  • В Ленинскую — Наталья Гулаенко, Наталья Газизова и Александр Каракоз;
  • В Октябрьскую — Денис Хаванцев, Сергей Визелко и Сергей Чинилов;
  • В Орджоникидзевскую — Айнур Ахтямов, Александр Босых и Эльвина Нигаматьянова;
  • В Чкаловскую — Денис Каракоз, Вера Микушина и Сергей Лоскутов;
  • В Ирбитскую — Василий Ласкин, Наталья Баженова и Виктор Никулин;
  • В Каменск-Уральскую — Сергей Ступин, Денис Кочнев и Александр Гончаров;
  • В Верхнепышминскую — Олеся Орлова, Алексей Артемьев и Максим Иванов;
  • В Краснотурьинскую — Юрий Широких, Людмила Боярских и Константин Новик;
  • В Красноуральскую — Алексей Полтавец, Роман Новиков и Евгений Якупов;
  • В Красноуфимскую — Роберт Афлетонов, Светлана Винтер и Денис Киряков;
  • В Дзержинскую — Евгения Михайлиди, Любовь Мартьянова и Даниил Алексенко;
  • В Ленинскую Нижнего Тагила — Екатерина Васина, Игорь Макаров и Дмитрий Коновалов;
  • В Тагилстроевскую — Сергей Козин, Андрей Бельков и Эльвира Ермакова;
  • В Первоуральскую — Жанна Журавлева, Марина Аржанникова и Вячеслав Авдеев;
  • В Ревдинскую — Виталий Дайбов, Виктор Мельниченко и Федор Зюзев;
  • В Серовскую — Алексей Коровкин, Юлия Козлова и Иван Лабинский;
  • В Сысертскую — Дмитрий Бондарев, Станислав Колбешин и Алексей Мишин.

Кандидатами по одномандатным округам стали:

  • По Алапаевскому — Кирилл Ряпосов;
  • По Асбестовскому — Егор Перминов;
  • По Белоярскому — Евгений Попов;
  • По Богдановичскому — Никита Грибков;
  • По Березовскому — Екатерина Бурмак;
  • По Верх-Исетскому — Виталий Сухов;
  • По Железнодорожному — Константин Абатуров;
  • По Кировскому — Любомир Боталов;
  • По Ленинскому — Денис Каракоз;
  • По Октябрьскому — Денис Хаванцев;
  • По Орджоникидзевскому — Айнур Ахтямов;
  • По Чкаловскому — Вера Микушина;
  • По Ирбитскому — Наталья Баженова;
  • По Каменск-Уральскому — Денис Кочнев;
  • По Верхнепышминскому — Олеся Орлова;
  • По Краснотурьинскому — Юрий Широких;
  • По Красноуральскому — Роман Новиков;
  • По Красноуфимскому — Денис Киряков;
  • По Дзержинскому — Любовь Мартьянова;
  • По Ленинскому Нижнего Тагила — Екатерина Васина;
  • По Тагилстроевскому — Сергей Козин;
  • По Первоуральскому — Марина Аржанникова;
  • По Ревдинскому — Виталий Дайбов;
  • По Серовскому — Алексей Коровкин;
  • По Сысертскому — Максим Чирышев.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб

Своих кандидатов в свердловское заксобрание выдвинули все парламентские партии, включая «Справедливую Россию»: по 103 своих претендента (максимально возможное число) утвердили «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди» и ЛДПР. Другим партиям (кроме «Яблока») для участия в выборах в заксобрание предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе.

Выборы депутатов заксобрания VIII созыва проходили в 2021 году с 17 по 19 сентября, явка избирателей на них составила 47,82%. По итогам голосования кандидаты от «Единой России» взяли 33 мандата (23 по округам и 10 по партсписку), КПРФ — девять (два по округам и семь по списку), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — четыре, ЛДПР и «Новые люди» — по два (все по партспискам). Партсписок СРЗП получил поддержку 229 678 человек (14,5%) и по числу голосов занял третье место, опередив ЛДПР (9,35%), «Новых людей» (9,19%), «Яблоко» (2,75%), «Зеленую альтернативу» (1,24%) и Партию роста (0,69%). С этим, организацию обошли кандидаты от КПРФ (22,98%) и «Единой России» (35,56%).

Егор Дранников, Василий Алексеев

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