«Справедливая Россия» выдвинула 103 кандидата в заксобрание Свердловской области

Делегаты партийной конференции «Справедливой России» в Екатеринбурге утвердили претендентов на депутатские мандаты в законодательном собрании Свердловской области. Среди них 25 кандидатов рассчитывают избраться по одномандатным округам, 78 — по списку партии (75 из них включили в территориальные группы, троих — в общеобластную часть).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Андрей Кузнецов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Екатерина Есина Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик Максим Чирышев Фото: Сайт «Справедливой России» в Свердловской области Следующая фотография 1 / 3 Андрей Кузнецов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Екатерина Есина Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик Максим Чирышев Фото: Сайт «Справедливой России» в Свердловской области

По итогам конференции делегаты проголосовали за включение в общеобластную часть партсписка «Справедливой России»:

1. Первого заместителя руководителя партийной фракции в Госдуме, председателя совета свердловского реготделения «Справедливой России» Андрея Кузнецова;

2. Депутата заксобрания Свердловской области Екатерину Есину;

3. Действующего участника СВО, офицера, помощника Андрея Кузнецова Максима Чирышева.

В территориальные группы партсписка претендентов от справороссов вошли:

В Алапаевскую — Кирилл Ряпосов, Иван Булатов и Михаил Горбунов;

— Кирилл Ряпосов, Иван Булатов и Михаил Горбунов; В Асбестовскую — Егор Перминов, Марина Шарова и Андрей Коптяев;

— Егор Перминов, Марина Шарова и Андрей Коптяев; В Белоярскую — Евгений Попов, Игорь Козлов и Павел Колумбин;

— Евгений Попов, Игорь Козлов и Павел Колумбин; В Богдановичскую — Никита Грибков, Станислав Клюкин и Дина Москвина;

— Никита Грибков, Станислав Клюкин и Дина Москвина; В Березовскую — Игорь Михайлов, Игорь Абрамов и Екатерина Бурмак;

— Игорь Михайлов, Игорь Абрамов и Екатерина Бурмак; В Верх-Исетскую — Виталий Елькин, Виталий Сухов и Алексей Виноходов;

— Виталий Елькин, Виталий Сухов и Алексей Виноходов; В Железнодорожную — Константин Абатуров, Гулисе Сталилеева и Олег Яковлев;

— Константин Абатуров, Гулисе Сталилеева и Олег Яковлев; В Кировскую — Любомир Боталов, Евгений Новченко и Сергей Лоскутов;

— Любомир Боталов, Евгений Новченко и Сергей Лоскутов; В Ленинскую — Наталья Гулаенко, Наталья Газизова и Александр Каракоз;

— Наталья Гулаенко, Наталья Газизова и Александр Каракоз; В Октябрьскую — Денис Хаванцев, Сергей Визелко и Сергей Чинилов;

— Денис Хаванцев, Сергей Визелко и Сергей Чинилов; В Орджоникидзевскую — Айнур Ахтямов, Александр Босых и Эльвина Нигаматьянова;

— Айнур Ахтямов, Александр Босых и Эльвина Нигаматьянова; В Чкаловскую — Денис Каракоз, Вера Микушина и Сергей Лоскутов;

— Денис Каракоз, Вера Микушина и Сергей Лоскутов; В Ирбитскую — Василий Ласкин, Наталья Баженова и Виктор Никулин;

— Василий Ласкин, Наталья Баженова и Виктор Никулин; В Каменск-Уральскую — Сергей Ступин, Денис Кочнев и Александр Гончаров;

— Сергей Ступин, Денис Кочнев и Александр Гончаров; В Верхнепышминскую — Олеся Орлова, Алексей Артемьев и Максим Иванов;

— Олеся Орлова, Алексей Артемьев и Максим Иванов; В Краснотурьинскую — Юрий Широких, Людмила Боярских и Константин Новик;

— Юрий Широких, Людмила Боярских и Константин Новик; В Красноуральскую — Алексей Полтавец, Роман Новиков и Евгений Якупов;

— Алексей Полтавец, Роман Новиков и Евгений Якупов; В Красноуфимскую — Роберт Афлетонов, Светлана Винтер и Денис Киряков;

— Роберт Афлетонов, Светлана Винтер и Денис Киряков; В Дзержинскую — Евгения Михайлиди, Любовь Мартьянова и Даниил Алексенко;

— Евгения Михайлиди, Любовь Мартьянова и Даниил Алексенко; В Ленинскую Нижнего Тагила — Екатерина Васина, Игорь Макаров и Дмитрий Коновалов;

— Екатерина Васина, Игорь Макаров и Дмитрий Коновалов; В Тагилстроевскую — Сергей Козин, Андрей Бельков и Эльвира Ермакова;

— Сергей Козин, Андрей Бельков и Эльвира Ермакова; В Первоуральскую — Жанна Журавлева, Марина Аржанникова и Вячеслав Авдеев;

— Жанна Журавлева, Марина Аржанникова и Вячеслав Авдеев; В Ревдинскую — Виталий Дайбов, Виктор Мельниченко и Федор Зюзев;

— Виталий Дайбов, Виктор Мельниченко и Федор Зюзев; В Серовскую — Алексей Коровкин, Юлия Козлова и Иван Лабинский;

— Алексей Коровкин, Юлия Козлова и Иван Лабинский; В Сысертскую — Дмитрий Бондарев, Станислав Колбешин и Алексей Мишин.

Кандидатами по одномандатным округам стали:

По Алапаевскому — Кирилл Ряпосов;

— Кирилл Ряпосов; По Асбестовскому — Егор Перминов;

— Егор Перминов; По Белоярскому — Евгений Попов;

— Евгений Попов; По Богдановичскому — Никита Грибков;

— Никита Грибков; По Березовскому — Екатерина Бурмак;

— Екатерина Бурмак; По Верх-Исетскому — Виталий Сухов;

— Виталий Сухов; По Железнодорожному — Константин Абатуров;

— Константин Абатуров; По Кировскому — Любомир Боталов;

— Любомир Боталов; По Ленинскому — Денис Каракоз;

— Денис Каракоз; По Октябрьскому — Денис Хаванцев;

— Денис Хаванцев; По Орджоникидзевскому — Айнур Ахтямов;

— Айнур Ахтямов; По Чкаловскому — Вера Микушина;

— Вера Микушина; По Ирбитскому — Наталья Баженова;

— Наталья Баженова; По Каменск-Уральскому — Денис Кочнев;

— Денис Кочнев; По Верхнепышминскому — Олеся Орлова;

— Олеся Орлова; По Краснотурьинскому — Юрий Широких;

— Юрий Широких; По Красноуральскому — Роман Новиков;

— Роман Новиков; По Красноуфимскому — Денис Киряков;

— Денис Киряков; По Дзержинскому — Любовь Мартьянова;

— Любовь Мартьянова; По Ленинскому Нижнего Тагила — Екатерина Васина;

— Екатерина Васина; По Тагилстроевскому — Сергей Козин;

— Сергей Козин; По Первоуральскому — Марина Аржанникова;

— Марина Аржанникова; По Ревдинскому — Виталий Дайбов;

— Виталий Дайбов; По Серовскому — Алексей Коровкин;

— Алексей Коровкин; По Сысертскому — Максим Чирышев.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб

Своих кандидатов в свердловское заксобрание выдвинули все парламентские партии, включая «Справедливую Россию»: по 103 своих претендента (максимально возможное число) утвердили «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди» и ЛДПР. Другим партиям (кроме «Яблока») для участия в выборах в заксобрание предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе.