«Справедливая Россия» выдвинула 103 кандидата в заксобрание Свердловской области
Делегаты партийной конференции «Справедливой России» в Екатеринбурге утвердили претендентов на депутатские мандаты в законодательном собрании Свердловской области. Среди них 25 кандидатов рассчитывают избраться по одномандатным округам, 78 — по списку партии (75 из них включили в территориальные группы, троих — в общеобластную часть).
По итогам конференции делегаты проголосовали за включение в общеобластную часть партсписка «Справедливой России»:
1. Первого заместителя руководителя партийной фракции в Госдуме, председателя совета свердловского реготделения «Справедливой России» Андрея Кузнецова;
2. Депутата заксобрания Свердловской области Екатерину Есину;
3. Действующего участника СВО, офицера, помощника Андрея Кузнецова Максима Чирышева.
В территориальные группы партсписка претендентов от справороссов вошли:
- В Алапаевскую — Кирилл Ряпосов, Иван Булатов и Михаил Горбунов;
- В Асбестовскую — Егор Перминов, Марина Шарова и Андрей Коптяев;
- В Белоярскую — Евгений Попов, Игорь Козлов и Павел Колумбин;
- В Богдановичскую — Никита Грибков, Станислав Клюкин и Дина Москвина;
- В Березовскую — Игорь Михайлов, Игорь Абрамов и Екатерина Бурмак;
- В Верх-Исетскую — Виталий Елькин, Виталий Сухов и Алексей Виноходов;
- В Железнодорожную — Константин Абатуров, Гулисе Сталилеева и Олег Яковлев;
- В Кировскую — Любомир Боталов, Евгений Новченко и Сергей Лоскутов;
- В Ленинскую — Наталья Гулаенко, Наталья Газизова и Александр Каракоз;
- В Октябрьскую — Денис Хаванцев, Сергей Визелко и Сергей Чинилов;
- В Орджоникидзевскую — Айнур Ахтямов, Александр Босых и Эльвина Нигаматьянова;
- В Чкаловскую — Денис Каракоз, Вера Микушина и Сергей Лоскутов;
- В Ирбитскую — Василий Ласкин, Наталья Баженова и Виктор Никулин;
- В Каменск-Уральскую — Сергей Ступин, Денис Кочнев и Александр Гончаров;
- В Верхнепышминскую — Олеся Орлова, Алексей Артемьев и Максим Иванов;
- В Краснотурьинскую — Юрий Широких, Людмила Боярских и Константин Новик;
- В Красноуральскую — Алексей Полтавец, Роман Новиков и Евгений Якупов;
- В Красноуфимскую — Роберт Афлетонов, Светлана Винтер и Денис Киряков;
- В Дзержинскую — Евгения Михайлиди, Любовь Мартьянова и Даниил Алексенко;
- В Ленинскую Нижнего Тагила — Екатерина Васина, Игорь Макаров и Дмитрий Коновалов;
- В Тагилстроевскую — Сергей Козин, Андрей Бельков и Эльвира Ермакова;
- В Первоуральскую — Жанна Журавлева, Марина Аржанникова и Вячеслав Авдеев;
- В Ревдинскую — Виталий Дайбов, Виктор Мельниченко и Федор Зюзев;
- В Серовскую — Алексей Коровкин, Юлия Козлова и Иван Лабинский;
- В Сысертскую — Дмитрий Бондарев, Станислав Колбешин и Алексей Мишин.
Кандидатами по одномандатным округам стали:
- По Алапаевскому — Кирилл Ряпосов;
- По Асбестовскому — Егор Перминов;
- По Белоярскому — Евгений Попов;
- По Богдановичскому — Никита Грибков;
- По Березовскому — Екатерина Бурмак;
- По Верх-Исетскому — Виталий Сухов;
- По Железнодорожному — Константин Абатуров;
- По Кировскому — Любомир Боталов;
- По Ленинскому — Денис Каракоз;
- По Октябрьскому — Денис Хаванцев;
- По Орджоникидзевскому — Айнур Ахтямов;
- По Чкаловскому — Вера Микушина;
- По Ирбитскому — Наталья Баженова;
- По Каменск-Уральскому — Денис Кочнев;
- По Верхнепышминскому — Олеся Орлова;
- По Краснотурьинскому — Юрий Широких;
- По Красноуральскому — Роман Новиков;
- По Красноуфимскому — Денис Киряков;
- По Дзержинскому — Любовь Мартьянова;
- По Ленинскому Нижнего Тагила — Екатерина Васина;
- По Тагилстроевскому — Сергей Козин;
- По Первоуральскому — Марина Аржанникова;
- По Ревдинскому — Виталий Дайбов;
- По Серовскому — Алексей Коровкин;
- По Сысертскому — Максим Чирышев.
Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб
Своих кандидатов в свердловское заксобрание выдвинули все парламентские партии, включая «Справедливую Россию»: по 103 своих претендента (максимально возможное число) утвердили «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди» и ЛДПР. Другим партиям (кроме «Яблока») для участия в выборах в заксобрание предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе.
Выборы депутатов заксобрания VIII созыва проходили в 2021 году с 17 по 19 сентября, явка избирателей на них составила 47,82%. По итогам голосования кандидаты от «Единой России» взяли 33 мандата (23 по округам и 10 по партсписку), КПРФ — девять (два по округам и семь по списку), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — четыре, ЛДПР и «Новые люди» — по два (все по партспискам). Партсписок СРЗП получил поддержку 229 678 человек (14,5%) и по числу голосов занял третье место, опередив ЛДПР (9,35%), «Новых людей» (9,19%), «Яблоко» (2,75%), «Зеленую альтернативу» (1,24%) и Партию роста (0,69%). С этим, организацию обошли кандидаты от КПРФ (22,98%) и «Единой России» (35,56%).