В Свердловской области потратят на проведение выборов свыше 600 млн рублей

Затраты на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы, законодательного собрания и 35 муниципальных дум на территории Свердловской области превысят 600 млн руб., рассказала на пресс-конференции председатель избирательной комиссии региона Елена Клименко в ответе на вопрос корреспондента «Ъ-Урал». Она пояснила, что нижестоящим комиссиям уже распределили 317 млн руб. на закупку товаров и услуг. «По федеральным выборам будут выделены еще денежные средства. Распределения пока нет, но сумма будет плюс-минус в таких же цифрах»,— добавила госпожа Клименко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Клименко

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Елена Клименко

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Председатель отметила, что большая часть средств пойдет на оплату труда членов избирательных комиссий. «Вышестоящие избирательные комиссии регламентируют нам стоимость часа их работы. Если умножить 23 тыс. человек в составах всех участковых избирательных комиссий (УИК) на 45 руб. в час, это уже достаточно критичные средства получаются, а они работают 10 дней»,— пояснила глава облизбиркома.

Елена Клименко подчеркнула, что цифра по затратам не является окончательной. По ее данным, облизбирком получит дополнительные средства на проект «Информ УИК», который предусматривает обход домохозяйств членами комиссий для информирования избирателей о выборах.

«Сейчас общий объем трат выходит где-то 200 руб. на одного избирателя в регионе. Все подорожало»,— добавила госпожа Клименко.

Голосование на выборах в Свердловской области пройдет в три дня: 18,19 и 20 сентября. По данным регионального избиркома на начало 2026 года, поддержать кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва (будут избраны семь парламентариев от одномандатных округов в регионе и замещены мандаты по федеральному округу (партийным спискам)) и областного законодательного собрания IX созыва (будет замещено 50 мандатов) смогут 3 297 536 уральцев. С этим у 738 086 человек будет возможность отдать голос за претендентов на места в 35 муниципальных думах (будет замещено 542 мандата). За организацию голосования на Среднем Урале будут отвечать около 25 тыс. человек, избиратели смогут получить бюллетень с 18 по 20 сентября в 2 233 постоянных УИК на территории региона. Без учета местных выборов в Свердловской области распечатают более 26 млн бланков для выборов в Госдуму и заксобрание, их расчетный вес превысит 100 тонн.

Василий Алексеев