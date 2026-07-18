ЛДПР во второй раз выдвинула кандидатов в заксобрание Свердловской области
Свердловское реготделение ЛДПР провело вторую партийную конференцию по выдвижению кандидатов в депутаты законодательного собрания Свердловской области в Екатеринбурге за июль. В отличие от первого собрания, которое прошло 12 июля, либерал-демократы утвердили 103 претендента (максимально возможное число) вместо 93. Среди них 25 кандидатов рассчитывают избраться по одномандатным округам, 68 — по списку партии (65 из них включили в территориальные группы, троих — в общеобластную часть).
В начале партконференции делегатам пояснили, что президиум высшего совета ЛДПР отменил все одобренные ими решения от 12 июля по выдвижению кандидатов в свердловское заксобрание и объявил о проведении новой конференции. «В данном варианте мы максимально усилили наши списки кандидатами, которых мы интегрировали и добавили»,— пояснил позже либерал-демократам предприниматель, медиаменеджер Андрей Бургарт.
По итогам новой, внеочередной конференции делегаты проголосовали за включение в общеобластную часть партсписка ЛДПР:
1. Председателя партии, руководителя фракции либерал-демократов в Госдуме Леонида Слуцкого;
2. Андрея Бургарта;
3. Участника СВО, экс-кандидата в мэры Екатеринбурга, директора транспортной компании «Радо» Владимира Кузнецова.
В территориальные группы партсписка претендентов от либерал-демократов вошли:
- В Алапаевскую — Игорь Попов, Алексей Макогон и Виктор Патушинский
- В Асбестовскую — руководитель фракции ЛДПР в свердловском заксобрании, координатор реготделения ЛДПР Александр Каптюг, Вадим Чучалин и Евгений Козлов;
- В Белоярскую — Олег Пушкарев, Руслан Лебедев и Евгения Башарина;
- В Богдановичскую — Равиль Бекселеев, Андрей Колмогоров и Артем Дубовицкий;
- В Березовскую — Дмитрий Вакарин, Вячеслав Москвин и Кирилл Данилов;
- В Верх-Исетскую — Мария Боярская, Наталья Игнатьева и Давид Декунов;
- В Железнодорожную — Елена Силивончик, Ян Зызо и Анастасия Ефимова;
- В Кировскую — Александр Тутынин, Анастасия Дильман и Максим Колпаков;
- В Ленинскую — Наталья Грехова, Юлия Черевкова и Григорий Граков;
- В Октябрьскую — Екатерина Зуева, Елена Колпакова и Татьяна Дунаева;
- В Орджоникидзевскую — Дмитрий Вяткин, Елена Рудакова и Андрей Говорухин;
- В Чкаловскую — Евгений Коломытцев, Руслан Шагаев и Ольга Карпова;
- В Ирбитскую — Анатолий Шестаков, Александр Парамонов и Константин Костин;
- В Каменск-Уральскую — Денис Васильев, Дмитрий Завьялов и Анна Якимова;
- В Верхнепышминскую — Дмитрий Моисеев, Андрей Щепин и Тахиржон Осмонов;
- В Краснотурьинскую — Алексей Быков, Алена Карелина и Сергей Карелин;
- В Краноуральскую — Сергей Чичикало, Диана Копылова и Елена Давыдова;
- В Красноуфимскую — Рустам Низамов; Александр Коротаев и Вадим Власов;
- В Дзержинскую — Ирина Прокопьева, Илья Плугатаренко и Сергей Осипенко;
- В Ленинскую Нижнего Тагила — Андрей Куимов, Владимир Яковенко и Сергей Сидоренко;
- В Тагилстроевскую — Василий Конякин, Галина Кирчанова и Дмитрий Любимов;
- В Первоуральскую — Александр Панасенко, Дмитрий Федченко и Наталья Кобякова;
- В Ревдинскую — Максим Антоненко, Евгений Сафонов и Михаил Коваленко;
- В Серовскую — Михаил Кынкурогов, Константин Макаев и Павел Киселев;
- В Сысертскую — Николай Попов, Вадим Вайгульт и Антон Исаков.
Кандидатами по одномандатным округам стали:
- По Алапаевскому — Константин Костин;
- По Асбестовскому — Александр Каптюг;
- По Белоярскому — Олег Пушкарев;
- По Богдановичскому — Равиль Бекселеев;
- По Березовскому — Вячеслав Москвин;
- По Верх-Исетскому — Мария Боярская;
- По Железнодорожному — Елена Силивончик;
- По Кировскому — Александр Тутынин;
- По Ленинскому — Наталья Грехова;
- По Октябрьскому — Екатерина Зуева;
- По Орджоникидзевский — Елена Рудакова;
- По Чкаловскому — Евгений Коломытцев;
- По Ирбитскому — Илья Ильиных;
- По Каменск-Уральскому — Дмитрий Завьялов;
- По Верхнепышминскому — Андрей Щепин;
- По Краснотурьинскому — Алексей Быков;
- По Красноуральскому — Сергей Чичикало;
- По Красноуфимскому — Рустам Низамов;
- По Дзержинскому — Ирина Прокопьева;
- По Ленинскому Нижнего Тагила — Андрей Куимов;
- По Тагилстроевскому — Василий Конякин;
- По Первоуральскому — Александр Панасенко;
- По Ревдинскому — Максим Антоненко;
- По Серовскому — Константин Макаев;
- По Сысертскому — Вадим Вайгульт.
Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб
Своих кандидатов в свердловское заксобрание выдвинули все парламентские партии, включая ЛДПР: по 103 своих претендента (максимально возможное число) утвердили «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Другим партиям (кроме «Яблока») для участия в выборах в региональный парламент предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе.
Выборы депутатов заксобрания VIII созыва проходили в 2021 году с 17 по 19 сентября, явка избирателей на них составила 47,82%. По итогам голосования кандидаты от «Единой России» взяли 33 мандата (23 по округам и 10 по партсписку), КПРФ — девять (два по округам и семь по списку), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — четыре, ЛДПР и «Новые люди» — по два (все по партспискам). Партсписок ЛДПР получил поддержку 148 064 человек (9,35%) и по числу голосов занял четвертое место, опередив «Новых людей» (9,19%), «Яблоко» (2,75%), «Зеленую альтернативу» (1,24%) и Партию роста (0,69%). С этим, организацию обошли кандидаты от СРЗП (14,5%), КПРФ (22,98%) и «Единой России» (35,56%).