ЛДПР во второй раз выдвинула кандидатов в заксобрание Свердловской области

Свердловское реготделение ЛДПР провело вторую партийную конференцию по выдвижению кандидатов в депутаты законодательного собрания Свердловской области в Екатеринбурге за июль. В отличие от первого собрания, которое прошло 12 июля, либерал-демократы утвердили 103 претендента (максимально возможное число) вместо 93. Среди них 25 кандидатов рассчитывают избраться по одномандатным округам, 68 — по списку партии (65 из них включили в территориальные группы, троих — в общеобластную часть).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Леонид Слуцкий (справа) на ночном крестном ходе от Храма-памятника на крови в Екатеринбурге к Ганиной яме 16-17 июля Фото: Кристина Кушнаренко Андрей Бургарт Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Владимир Кузнецов (в центре) Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Леонид Слуцкий (справа) на ночном крестном ходе от Храма-памятника на крови в Екатеринбурге к Ганиной яме 16-17 июля Фото: Кристина Кушнаренко Андрей Бургарт Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Владимир Кузнецов (в центре) Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В начале партконференции делегатам пояснили, что президиум высшего совета ЛДПР отменил все одобренные ими решения от 12 июля по выдвижению кандидатов в свердловское заксобрание и объявил о проведении новой конференции. «В данном варианте мы максимально усилили наши списки кандидатами, которых мы интегрировали и добавили»,— пояснил позже либерал-демократам предприниматель, медиаменеджер Андрей Бургарт.

По итогам новой, внеочередной конференции делегаты проголосовали за включение в общеобластную часть партсписка ЛДПР:

1. Председателя партии, руководителя фракции либерал-демократов в Госдуме Леонида Слуцкого;

2. Андрея Бургарта;

3. Участника СВО, экс-кандидата в мэры Екатеринбурга, директора транспортной компании «Радо» Владимира Кузнецова.

В территориальные группы партсписка претендентов от либерал-демократов вошли:

В Алапаевскую — Игорь Попов, Алексей Макогон и Виктор Патушинский

— Игорь Попов, Алексей Макогон и Виктор Патушинский В Асбестовскую — руководитель фракции ЛДПР в свердловском заксобрании, координатор реготделения ЛДПР Александр Каптюг, Вадим Чучалин и Евгений Козлов;

— руководитель фракции ЛДПР в свердловском заксобрании, координатор реготделения ЛДПР Александр Каптюг, Вадим Чучалин и Евгений Козлов; В Белоярскую — Олег Пушкарев, Руслан Лебедев и Евгения Башарина;

— Олег Пушкарев, Руслан Лебедев и Евгения Башарина; В Богдановичскую — Равиль Бекселеев, Андрей Колмогоров и Артем Дубовицкий;

— Равиль Бекселеев, Андрей Колмогоров и Артем Дубовицкий; В Березовскую — Дмитрий Вакарин, Вячеслав Москвин и Кирилл Данилов;

— Дмитрий Вакарин, Вячеслав Москвин и Кирилл Данилов; В Верх-Исетскую — Мария Боярская, Наталья Игнатьева и Давид Декунов;

— Мария Боярская, Наталья Игнатьева и Давид Декунов; В Железнодорожную — Елена Силивончик, Ян Зызо и Анастасия Ефимова;

— Елена Силивончик, Ян Зызо и Анастасия Ефимова; В Кировскую — Александр Тутынин, Анастасия Дильман и Максим Колпаков;

— Александр Тутынин, Анастасия Дильман и Максим Колпаков; В Ленинскую — Наталья Грехова, Юлия Черевкова и Григорий Граков;

— Наталья Грехова, Юлия Черевкова и Григорий Граков; В Октябрьскую — Екатерина Зуева, Елена Колпакова и Татьяна Дунаева;

— Екатерина Зуева, Елена Колпакова и Татьяна Дунаева; В Орджоникидзевскую — Дмитрий Вяткин, Елена Рудакова и Андрей Говорухин;

— Дмитрий Вяткин, Елена Рудакова и Андрей Говорухин; В Чкаловскую — Евгений Коломытцев, Руслан Шагаев и Ольга Карпова;

— Евгений Коломытцев, Руслан Шагаев и Ольга Карпова; В Ирбитскую — Анатолий Шестаков, Александр Парамонов и Константин Костин;

— Анатолий Шестаков, Александр Парамонов и Константин Костин; В Каменск-Уральскую — Денис Васильев, Дмитрий Завьялов и Анна Якимова;

— Денис Васильев, Дмитрий Завьялов и Анна Якимова; В Верхнепышминскую — Дмитрий Моисеев, Андрей Щепин и Тахиржон Осмонов;

— Дмитрий Моисеев, Андрей Щепин и Тахиржон Осмонов; В Краснотурьинскую — Алексей Быков, Алена Карелина и Сергей Карелин;

— Алексей Быков, Алена Карелина и Сергей Карелин; В Краноуральскую — Сергей Чичикало, Диана Копылова и Елена Давыдова;

— Сергей Чичикало, Диана Копылова и Елена Давыдова; В Красноуфимскую — Рустам Низамов; Александр Коротаев и Вадим Власов;

— Рустам Низамов; Александр Коротаев и Вадим Власов; В Дзержинскую — Ирина Прокопьева, Илья Плугатаренко и Сергей Осипенко;

— Ирина Прокопьева, Илья Плугатаренко и Сергей Осипенко; В Ленинскую Нижнего Тагила — Андрей Куимов, Владимир Яковенко и Сергей Сидоренко;

— Андрей Куимов, Владимир Яковенко и Сергей Сидоренко; В Тагилстроевскую — Василий Конякин, Галина Кирчанова и Дмитрий Любимов;

— Василий Конякин, Галина Кирчанова и Дмитрий Любимов; В Первоуральскую — Александр Панасенко, Дмитрий Федченко и Наталья Кобякова;

— Александр Панасенко, Дмитрий Федченко и Наталья Кобякова; В Ревдинскую — Максим Антоненко, Евгений Сафонов и Михаил Коваленко;

— Максим Антоненко, Евгений Сафонов и Михаил Коваленко; В Серовскую — Михаил Кынкурогов, Константин Макаев и Павел Киселев;

— Михаил Кынкурогов, Константин Макаев и Павел Киселев; В Сысертскую — Николай Попов, Вадим Вайгульт и Антон Исаков.

Кандидатами по одномандатным округам стали:

По Алапаевскому — Константин Костин;

— Константин Костин; По Асбестовскому — Александр Каптюг;

— Александр Каптюг; По Белоярскому — Олег Пушкарев;

— Олег Пушкарев; По Богдановичскому — Равиль Бекселеев;

— Равиль Бекселеев; По Березовскому — Вячеслав Москвин;

— Вячеслав Москвин; По Верх-Исетскому — Мария Боярская;

— Мария Боярская; По Железнодорожному — Елена Силивончик;

— Елена Силивончик; По Кировскому — Александр Тутынин;

— Александр Тутынин; По Ленинскому — Наталья Грехова;

— Наталья Грехова; По Октябрьскому — Екатерина Зуева;

— Екатерина Зуева; По Орджоникидзевский — Елена Рудакова;

— Елена Рудакова; По Чкаловскому — Евгений Коломытцев;

— Евгений Коломытцев; По Ирбитскому — Илья Ильиных;

— Илья Ильиных; По Каменск-Уральскому — Дмитрий Завьялов;

— Дмитрий Завьялов; По Верхнепышминскому — Андрей Щепин;

— Андрей Щепин; По Краснотурьинскому — Алексей Быков;

— Алексей Быков; По Красноуральскому — Сергей Чичикало;

— Сергей Чичикало; По Красноуфимскому — Рустам Низамов;

— Рустам Низамов; По Дзержинскому — Ирина Прокопьева;

— Ирина Прокопьева; По Ленинскому Нижнего Тагила — Андрей Куимов;

— Андрей Куимов; По Тагилстроевскому — Василий Конякин;

— Василий Конякин; По Первоуральскому — Александр Панасенко;

— Александр Панасенко; По Ревдинскому — Максим Антоненко;

— Максим Антоненко; По Серовскому — Константин Макаев;

— Константин Макаев; По Сысертскому — Вадим Вайгульт.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб

Своих кандидатов в свердловское заксобрание выдвинули все парламентские партии, включая ЛДПР: по 103 своих претендента (максимально возможное число) утвердили «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Другим партиям (кроме «Яблока») для участия в выборах в региональный парламент предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе.